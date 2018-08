Alcaldesa de Maynas, Adela Jiménez Mera, sobre el reasfaltado de las pistas de Iquitos.

“Enviamos varios oficios durante el 2015 y 2016. Hoy sugerimos al gobierno regional las calles y avenidas para asfaltar”.

Indicó terminarán de cerrar las vías, pavimentarán para mejorar situación de calles del centro de la ciudad.

Se hizo público nuevamente el tema del reasfaltado de las pistas en la ciudad de Iquitos. Después de casi cuatro años que se perdió el tiempo para hacerlo. Esta vez el tema fue planteado por el gobernador regional de Loreto, Fernando Meléndez Celis, quien prácticamente reclamó a la alcaldesa provincial de Maynas, Adela Jiménez Mera, no hacerlo. Las respuestas de la autoridad edil se dieron en ese contexto.

“Es bueno reflexionar que estamos a puertas de un proceso tan importante que son las elecciones. Creo que lo más importante es trabajar en conjunto y que sí hay cartas de auxilio de una autoridad, tener años de silencio, no le hace bien a nadie. Dos años pedimos asfalto y no respondieron, y cuando estamos de salida recién lo quieren hacer. Es para reflexionar, no? Hay que trabajar, pero correctamente y que se hagan los proceso técnicos como corresponden”, fue parte de la respuesta de la alcaldesa.

“Nosotros ingresamos a esta gestión el 2015 teniendo una ciudad bombardeada. Las pistas en mal estado por el alcantarillado con 800 millones enterrados que no sirven para nada y a nadie, y que nos dañaron las pistas. Y era una urgencia que se asfalte la ciudad, por lo menos paliar la situación asfaltando. No hubo ninguna respuesta del gobierno regional. Y no hablo solo del distrito de Iquitos, sino de los distritos de Punchana, Belén y de San Juan. No olvidemos que la metrópoli no es solo Iquitos. Todos le solicitábamos que se arreglen las calles porque era una responsabilidad también del gobierno regional por haberse intervenido las calles con el alcantarillado desde esa institución”, recordó Adela Jiménez.

“Por último solicitamos la transferencia de la Planta de Asfalto y tampoco hemos tenido respuesta. En noviembre del año 2016, ante tanta presión que hacíamos recién tenemos un acta de reunión. Ahí nos comprometimos trabajar conjuntamente con un convenio para hacer el reasfaltado. Y llegó los primeros meses del 2017 en los que el Ministerio de Vivienda y Construcción del gobierno central apoyó a Maynas con un presupuesto para hacer las vías que se están haciendo ahora. Por lo que al ejecutar el pavimento de las vías centrales, se volvió imposible reasfaltar porque se pararía el tránsito en prácticamente todas las calles del centro de la ciudad, pero quedaban otras calles de otros distritos que sí se hubieran podido trabajar”.

Adela Jiménez, en su condición de autoridad nos entregó copias de los oficios donde solicitaban el reasfaltado de las pistas de la ciudad de Iquitos. “Le estoy mostrando. Estos son los documentos. Hubo un abandono evidente en el tema de apoyo, que teniendo una planta de asfalto no tuvieron la decisión técnico político de firmar convenio con los demás distritos que conforman la ciudad y con nosotros mismos en calles que les hemos señalado en un último documento, sugiriendo calles y avenidas de los otros distritos, también”.

Sobre el convenio que refiere el gobernador regional, dijo: “Hemos sido nosotros que hemos pedido al gobierno regional se nos seda esa Planta de Asfalto, para poder mejorar la situación de las vías en las que se encontraba nuestra ciudad. Le mandamos varios oficios desde inicios del 2015. No hubo ninguna respuesta del gobernador regional”.

Continuó: “No deberían preocuparse ya por las vías que venimos trabajando, porque significaría un doble presupuesto, sería ya también irresponsable. Sugiero ejecutar calles que no están en los proyectos de Maynas. Y esa es la propuesta que se ha hecho. Por eso el día jueves se ha entregado este oficio número 407 donde se le explica al gobierno regional calles que ellos pudieran reasfaltar y que no se encuentran en el centro de la ciudad, y que no interrumpirían el tránsito y que además sería importante hacer, como por ejemplo la Putumayo, San Antonio, Manco Cápac, Túpac Amaru, la avenida Quiñones que es el ingreso a la ciudad, avenidas importantes de San Juan y Punchana”.

Jiménez Mera, comentó: “Creo justo y necesario que una máquina que ha estado parada estos años trabaje en los demás distritos y que trabaje bien. Que no se molesten cuando se dice que el trabajo que están haciendo en Belén no es el correcto. Se trata de prevenir. Como autoridad me corresponde no tapar, no quedarme callada para que la autoridad del gobierno regional tome acciones, porque no se está cumpliendo con el espesor, y hay lugares donde se está colocando hasta una pulgada, en lugares no se está sacando el asfalto antiguo. Son varios criterios técnicos que deben tomarse en cuenta porque esto se va ver luego en los próximos meses. Acá de lo que se trata es que se haga las cosas bien, finalmente es presupuesto del Estado”.

Respecto a las pistas abiertas en varias calles del centro de Iquitos, manifestó: “Estamos trabajando. Si bien es cierto hemos tenido inconvenientes en la ejecución de la pavimentación de las calles del centro de la ciudad, pero ya el día miércoles se aprobó en sesión de concejo el darle las facultades al gerente municipal para poder hacer una contratación directa. Eso lleva a que en los próximos días reiniciemos el trabajo. Eso nos va a permitir cerrar las calles, pavimentar, mejorar la situación. Y de hecho va a haber incomodidad. Es por eso que hay un plan de vías de la gerencia de Tránsito para no incomodar a la población. Pero, eso es la buena noticia, la tranquilidad que tienen los pobladores, que se reiniciarán las obras en las pistas”. (Diana López M.)