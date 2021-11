Publicidad

Menores de 12 a 17 años acudieron a vacunarse en centros repletos de gente.

En vez de querer prevenir el virus mortal, estuvieron muy expuestos a él.



Cuando recién se iniciaron las vacunaciones contra la covid en Loreto, en los diversos centros educativos y polideportivos se observaba la presencia de la policía, ejército, miembros de Contraloría y de la propia dirección regional de salud cuidando que se respete el distanciamiento, la doble mascarilla, todo el protocolo de ley contra el terrible virus.

Sin embargo, los meses han pasado y ahora todos ellos parecen haberse relajado, dejando a la deriva el cuidado de los jóvenes que son una generación fundamental para el futuro de esta región. Asistieron a colegios totalmente copados de jóvenes que parecían juntarse como “sardinas”, porque nadie les recordaba que tenían que respetar el protocolo correspondiente. Un caos y riesgo total. ¿Y dónde estaban las autoridades competentes?

Muchas madres de familia, entre ellas Rosa Olinda Chávez Toro, de profesión enfermera; tuvieron que soportar un vía crucis para poder vacunar a sus hijos en lugares donde no había tanta aglomeración.

“En primer lugar llevé a mi hija de 13 años al colegio Maynas porque nos queda más cerca. Al ver la aglomeración impresionante de jóvenes apiñados como “sardinas” sin que nadie les recordara que tenían que respetar el protocolo sanitario, nos fuimos al colegio MORB, el panorama era igual. Fuimos a la Ipress de Moronacocha, ahí había cola y dijeron que solo atenderían a 60 personas.

Entonces preguntamos qué a dónde podíamos ir ya que los colegios estaban “estallando” de jóvenes muy juntos, sin que nadie hiciera respetar ninguna norma de protocolo. Nos dijeron que iríamos al centro de salud “Vargas Guerra”. Allá fuimos, al llegar solo había 6 personas, al salir la cola ya era muy grande” contó Rosa Olinda Chávez Toro, haciendo un llamado a las autoridades para que prevengan y cuiden más en las próximas jornadas de vacunación.

“Como madre yo quiero alertar a la comunidad y hacer un llamado a la conciencia de las autoridades para que se preocupen más y cuiden a fin que todos acatemos el protocolo, la covid no se ha ido del mundo, en Loreto ha bajado, pero ello no significa que se ha extinguido.

No podemos exponer a un alto riesgo a nuestros hijos, es necesario que las autoridades actúen en el próximo llamado para la vacunación correspondiente, que no se vuelva a observar el mismo panorama de riesgo que hemos visto” precisó la madre.