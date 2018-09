DREL adquirió 180 computadoras portátiles y solo entregaron algunas.

Una de las decenas de Laptops estaba programada para ser entregada a la maestra y aún no la recibe.

Se conoce de la adquisición e ingreso de las 180 computadoras portátiles a la dirección regional de educación, de donde también salieron para ser entregadas a los docentes premiados.

Una de las docentes premiadas, fue la maestra Gavy Documet, a quien invitaron para la premiación el día jueves 5 de julio de 2018; siendo que luego cambiaron la fecha para el 6 de julio (Día del Maestro) a las 10 am. en el auditorio del gobierno regional, hasta donde fueron llevadas las Laptops. Al lado de una de las Laptops, en un cuadrito de palisangre estaba tallado el nombre de la profesora Gavy Documet.

Ella iba a asistir el 5 de julio, tal como estaba programado, pero el día 6 de julio pese a que la llamaron por teléfono para que vaya, no lo hizo porque como sindicalista, sabía que su presencia era necesaria en la ceremonia convocada por el Sutep a la Casa del Maestro. Como en efecto ocurrió.

“En principio, llegó la invitación de la Drel y Gorel para el 5 de julio a las 10 am. para un homenaje a maestros y otras personas. Yo luego consideré una falta de respecto porque me llamaron el día 6 de julio a decirme que ese día recién iba a ser la actividad a las 10 am. Yo no fui porque soy sindicalista y ese día teníamos una invitación”, contó Gavy.

¿Después le dieron su Laptop, porque se vio que ahí estaba su nombre?

-Yo desconozco dónde está esa Laptop. Entiendo que sí les dieron a los que habían asistido, pero a mí no porque no fui a la reunión.

¿Y no le han regularizado, esa máquina ya le pertenece?

-En ningún momento me ha llegado nada o me han llamado por teléfono. El profesor César Coral dijo que iban a hacer coordinaciones porque le habían comunicado que habría otra actividad en otra fecha para entregar las máquinas a quienes no asistieron.

Pero acabó el mes de julio, llegó agosto y se fue, ahora se está yendo setiembre y no nos ha llegado nada. No sé realmente dónde estarán esas máquinas, desconozco, no tengo la menor idea. Tampoco sé que marca eran y cuáles son los detalles de los equipos, no lo sé.