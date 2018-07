Al reclamar por descuento de sueldo y no pago de aguinaldo.

Se reunieron con director de la DREL y llegaron a acuerdos.

Aguinaldo se depositará en cinco días, a los que faltan.

Gestionarán ante el MINEDU autorice plan de recuperación de clases.

En busca de soluciones un grupo de docentes acompañaron a la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Regional-SUTER Loreto, hasta la sede de la Dirección Regional de Educación DRE Loreto, para gestionar la devolución de lo descontando por acatamiento de huelga y el pago del aguinaldo no depositado a sus cuenta bancaria de sueldo.

Así, irrumpieron en la sede educativa regional con la clara intención de tomar las instalaciones de la sede educativa regional, lo que no se concretó, pero sí estuvo sitiado el pasadizo y la escalera que conduce a la oficina del director regional, Roberto Pinche, quien se reunió con la dirigencia por cerca de dos horas.

En la reunión también participó el fiscal de Prevención del Delito, Hugo Baños. Luego del retiro de los dirigentes, el fiscal se quedó todavía reunido con el director Roberto Pinche Flores y el asesor legal del ente educativo, Enrique Pinedo. En todo momento la policía prestó las garantías y seguridades del caso fuera y dentro de las instalaciones de la DRE Loreto.

Como era de suponerse, dialogaron sobre el descuento por los días de huelga no trabajados y por el aguinaldo de fiestas patrias que un número determinado de docentes no recibieron hasta la fecha. Respecto al aguinaldo trascendió que será depositado en el plazo de cinco días y gestionarán ante el Ministerio de Educación se autorice la elaboración del plan de recuperación de clases, a fin de que sean devueltos los descuentos salariales.

