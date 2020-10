Docentes del Colegio San Agustín amenazan con volver a suspender las clases

Exigen que la DREL anule la resolución N° 005395-2020

Maestros aseguran que los padres de familia se niegan a pagar sus mensualidades a causa de la vigencia de la resolución en cuestión.



Los docentes del colegio privado “San Agustín” amenazan con volver a suspender las clases virtuales debido a que la mayoría de los padres de familia no están cumpliendo con el pago de sus mensualidades, lo cual afecta en gran medida el pago de los salarios de los docentes, trabajadores administrativos y servicios que tiene que cubrir la institución educativa.

La Prof. Rossana Sánchez, coordinadora académica, detalló que muchos de los padres de familia se niegan a pagar sus mensualidades debido a que la UGEL Maynas emitió la resolución directoral N°005395-2020-GRL-DREL-UGEL-MAYNAS que obliga al colegio, entre otros puntos, a reducir la mensualidad en un 40% y no solo en un 10% como actualmente lo viene haciendo, por tanto, muchos padres están a la espera de que se haga efectivo el descuento de 40% en las pensiones.

No obstante, la dirección del colegio, a través de documentos justificó sus ingresos y egresos ante las autoridades y porque solo puede brindar el 10% de descuento en las mensualidades, dichos documentos además de ser emitidos a la UGEL Maynas también fueron presentados a la Fiscal Adjunta Provincial de la Primera Fiscalía de Prevención del Delito, Leslie Maribel Díaz Guerra, motivo por el cual la institución educativa ha solicitado a la Dirección Regional de Educación de Loreto un recurso de nulidad con medida cautelar contra la resolución N°005395-2020-GRL-DREL-UGEL-MAYNAS, para que la misma quedé sin efecto.

Sin embargo, hasta la fecha la DREL no se ha pronunciado sobre la nulidad de esta resolución en cuestión.

“Muchos padres se niegan a pagar porque la UGEL ha dicho que va a haber un descuento del 40%… y la DREL no da solución, ofrecieron en atendernos el día de hoy (ayer), pero, fuimos a su oficina y no nos atendieron, solo nos han indicado que el caso está en asesoría jurídica, pero, más parece que nos están tomando el pelo” expresó la Prof. Rossana Sánchez.

Ante esta situación, los docentes han dejado en claro que, si hasta el día de hoy la DREL no anula la resolución de la UGEL Maynas, ellos estarán volviendo a suspender las clases virtuales hasta nuevo aviso.

Cabe recordar que, el colegio “San Agustín” es un colegio privado de instrucción católica que se sustenta con el pago de las mensualidades y no un colegio parroquial que es subvencionado (Iglesia-Estado) como muchos erróneamente piensan.

(R. Graicht)