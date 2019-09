Con prudencia y mesura, la consejera delegada del Consejo Regional de Loreto, Janet Reátegui, se ha pronunciado sobre los ya famosos audios en nuestro contexto regional que ha venido a alborotar aún más la frágil estabilidad política que todavía se sostiene de un hilo.

Esto en el nivel regional, donde las distancias entre el gobernador de Loreto (Elisbán Ochoa) y el vice gobernador (Andrés Ferreyra), son cada vez más notorias, como el hecho que el segundo no se ocupa de los asuntos regionales ante la ausencia del primero, porque el titular regional no le deja en la responsabilidad que también es materia de debate jurídico y reglamentario, respecto a si será un proceso que se ajuste a la legalidad o no.

En lo que respecta al accionar del Consejo Regional, Janet Reátegui, ha señalado que están haciendo un trabajo responsable respecto a los 17 audios que dejarían al descubierto al vicegobernador sobre la supuesta confabulación para lograr asumir la dirección del Gobierno Regional de Loreto.

Si bien no ha puesto en duda la autenticidad de los audios, ha sido clara en precisar que será la policía de alta tecnología y las autoridades competentes las que resuelvan este caso que se está conociendo, a lo que considera es una distracción para la gestión, seguido de anunciar que en la sesión del 5 de setiembre se formará una comisión de investigación del caso en el marco de las funciones del Consejo Regional.

Esto de la existencia de audios se venía escuchando desde hace buen tiempo y recién han empezado a salir a la luz del público y serán las autoridades respectivas que investigarán de manera profunda, a quienes harían llegar los resultados de la comisión que se formará casi a finales de esta semana, en una sesión candente donde se escucharán todos los audios.

Después de esto, la consejera delegada ha dicho que vuelva la tranquilidad a la gestión y recordó que hay muchas promesas de campaña que se deben cumplir, los ciudadanos loretanos esperan eso de sus autoridades elegidas.