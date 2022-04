Así lo manifiesta el Mayor PNP Juan Flores Yanqui, jefe sectorial de la provincia de “Ramón Castilla”.



Solo en la localidad existen unos 15 mil pobladores para 32 efectivos policiales con que cuenta la comisaría. Por supuesto que por ser considerada zona roja y en emergencia, existe una base del ejército y otra de la dirandro.

Los moradores exigen más acción de sus policías, porque son los que están más cerca de ellos. Por ejemplo, cuando se suscitan asaltos de gran escala a cargo de ciudadanos extranjeros. Hurtos en sus casas, robo de sus animales de corral, violencia familiar, violaciones, drogadicción, agresiones por el estado de embriaguez y drogadicción de muchos jóvenes etc.

Devida, no muestra resultados en cuanto al aspecto juvenil que día a día viene consumiendo parte de la droga que produce esa provincia. Todo un problema social sin duda. Madres de familia que consultan por un lugar donde haya psicólogos para tratar las adicciones de sus hijos, nadie les responde. Nadie da una esperanza a su desesperación.

En el lugar se pudo entrevistar al Mayor de la PNP Juan Flores, quien está desde hace un mes y ya lleva dos reuniones con el alcalde de la provincia y otras autoridades para ver la problemática de “Ramón Castilla”.

Desarrolla algunos operativos en las zonas críticas, pero no hay luego dónde ubicar a los detenidos por consumo de estupefacientes. Tampoco a los menores de edad alcoholizados que los policías encuentran en las discotecas.

¿Hay mucho consumo de droga y alcoholismo en jóvenes, no hay un centro de rehabilitación?

-He sostenido dos reuniones con el alcalde y autoridades. Mi posición ante ellos es que se deben cerrar las discotecas como “La Catedral”, “Chelo”, entre otras. Y esto debe ser de manera urgente porque cuando hacemos los operativos, encontramos a muchos menores de edad y eso no debe seguir sucediendo.

Además, deben entender que se deben cerrar porque estamos en zona de emergencia y en estado de emergencia sanitaria. Esperamos que cuanto antes saquen una orden municipal donde se aplique mi sugerencia.

Se hacen operativos, se intervienen a jóvenes, van sus familiares y luego vuelve a pasar lo mismo porque acá no hay un centro especial. Hago un llamado a los padres de familia para que vean por sus hijos, que no los dejen salir a la calle más allá de las 9 de la noche.

Opinó el mayor, a la vez hizo un llamado a la municipalidad para que coordine con la región y así les puedan donar una camioneta a la comisaría, que es de mucha utilidad para los operativos nocturnos que hacen en la ciudad.

(Luz Marina Herrera Lama).