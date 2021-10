En el marco de las actividades por la semana de la persona con discapacidad



Un grupo de personas con discapacidad salieron a las calles y realizaron una movilización y plantón por inmediaciones de la plaza 28 de julio.

Los protestantes exigieron a las autoridades tanto regional como municipales que cumplan con la Ley 29973, la cual tiene como finalidad de establecer el marco legal para la promoción, protección y realización, en condiciones de igualdad de los derechos de la persona con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social cultural y tecnológica. La persona con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de la población, sin perjuicio de las medidas específicas establecidas en las normas nacionales e internacionales para que alcance la igualdad de hecho. El Estado garantiza un entorno propicio accesible y equitativo para su pleno disfrute sin discriminación.

Los derechos de la persona con discapacidad son interpretados de conformidad con los principios y derechos contenidos en la declaración universal de los derechos humanos, la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y con los demás instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú.

En ese sentido, los dirigentes exigieron al presidente del CONADIS, que haga cumplir ante las autoridades el derecho a la ley que les asiste. Manifestaron también que se sienten representados con el congresista Jorge Morante, quien también es una persona con discapacidad visual. “Nosotros entregamos un proyecto al congresista, nos sentimos representados por él y esperamos que cumpla. Hay varios compañeros maestros que no están trabajando en las instituciones públicas y privadas. La ley es bien clara, el estado o el empleador privado tiene que contratar a un cierto porcentaje de personas con discapacidad en las instituciones o empresas privadas. Pero lamentablemente esto no se está cumpliendo”, sostuvo una de las dirigentes de este frente de defensa de los derechos de la persona con discapacidad de la región Loreto.

La lucha va a continuar por parte de ellos. Esperamos que las autoridades cumplan con contratar a dichas personas. Solamente la municipalidad de Belén y la de Punchana cuentan con trabajadores con discapacidad en sus diferentes áreas, mientras que en la de municipalidad distrital de San Juan y el Gobierno Regional de Loreto no han optado por esta opción.

(C. Ampuero)