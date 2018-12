• Por anulación de una losa deportiva en el pueblo joven 9 de Octubre

Aprovecharon el feriado largo para anular el proyecto de una losa deportiva que tenía una inversión de 399, 113.17 mil soles.

Dirigentes vecinales del pueblo joven 9 de Octubre acusaron al alcalde saliente del distrito de Belén, Richard Vásquez Salazar, de anular esta obra que iba a beneficiar a aproximadamente 2,000 jóvenes y alumnos de varias instituciones educativas de este sector.

Liban Vela Pinedo, secretario general del pueblo joven 9 de Octubre, manifestó que el alcalde Vázquez Salazar tiene que explicar a la población por qué anuló el proyecto del “Mejoramiento del espacio deportivo con grass sintético del pueblo joven 9 de Octubre, en el distrito de Belén”.

Vela Pinedo exige al burgomaestre de Belén, que explique a dónde fue a parar el dinero, cerca de 400,000 soles en efectivo, destinado para la obra de esta cancha sintética.

El dirigente vecinal manifestó que llegarán hasta lo último, si no hay una solución al respecto, indicó, tomarán las acciones legales, debido a la situación en la que se encuentra este proyecto, que no solo beneficiará a jóvenes del pueblo joven ni de los colegios, sino a toda la población en su conjunto.

(C. Ampuero)