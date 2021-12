Piden al Estado que les titule tierras con propiedad absoluta, no en cesión de uso.



La etnia Secoya interpuso una demanda de amparo, que fue recepcionada por Brando Agustín Paredes Córdova, secretario del Juzgado de Paz Letrado de El Estrecho y secretario del Juzgado Mixto de la provincia del Putumayo.

La demanda de amparo ingresó al juzgado mixto permanente por su naturaleza, cuyo juez es el Dr. Juan Abelardo Chiong Amasifuén, que por estos días se encuentra en Iquitos por lo que el secretario la recibió para darle trámite.

En la demanda, la etnia Secoya solicita que la titulación de sus tierras se dé de manera integral, total. Conforme al Convenio internacional 169 de la OIT. Pues hoy les dan título de propiedad, pero en una parte muy pequeña dice que es en cesión de uso.

Es decir, como el Estado les presta, no les da una propiedad absoluta y el Convenio 169 dice que se les debe otorgar propiedad total. El secretario luego de sellar la demanda, la envía al magistrado para que pueda revisar, evaluar su contenido para proyectarla.

“El señor juez tiene la facultad de admitir la demanda a trámite cuando tiene todos los requisitos establecidos por Ley. También puede declarar inadmisible o improcedente de acuerdo al código civil en caso tenga algún defecto de fondo y no de forma, es por ello que primero debe evaluar muy bien.

Cuando es de forma se subsana, cuando es de fondo, que ya no es la naturaleza del proceso, él ya verá en la calificación. Él es el único facultado para calificar la demanda” dice el secretario del juzgado mixto.

La respuesta para ver si la demanda es admitida o no, tiene un plazo de 10 días. Al final de la entrega de la demanda, los representantes de los pueblos Secoya-Putumayo, pidieron al secretario tomarse una foto en el frontis del Juzgado. Lo cual aceptó de buena manera.