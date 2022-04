Aseguran que centros educativos no cuentan con las condiciones mínimas para el retorno a las clases presenciales



Los representantes del Sindicato Único de trabajadores de la Educación en Loreto, se encuentran en contra de la ampliación al 100% del aforo de las aulas de los 5 mil 200 centros educativos de la región, ante el reciente anuncio por parte del gobierno nacional.

Según el profesor Eleazar Pezo, secretario regional del Sutep, debemos cuidar la salud de los alumnos debido a que la enfermedad de la covid-19 continua presente, motivo por el cual se encuentra en desacuerdo con el anuncio del nuevo aforo escolar del 100%

“Ellos dicen que se debe tener el 80% de vacunación en toda la region y no hemos cumplido con eso aquí en Loreto, primero que cuiden la salud y la vida de niños y padres de familia y docentes, no podemos poner en riesgo la salud de todos nosotros”, señaló Pezo.

De acuerdo al dirigente Pezo, en la región los centros educativos no cuentan con las condiciones mínimas para el retorno a las clases presenciales y semipresenciales inicias este año. También manifestó que las autoridades regionales deben superar las brechas en la educación para evitar decisiones que luego se pueden lamentar.

Para el profesor Cesar Coral, representante de SUTE Loreto, el gobierno nacional debe mejorar las condiciones en las infraestructuras y servicios básicos no solo en la zona urbana, sino también en las zonas rurales y de frontera. Asimismo, pidió tener en consideración la situación emocional de los estudiantes tras las muertes registradas por la covid-19.

“Se quiere un retorno en el que se genere un trabajo personalizado con los estudiantes, y el tema de un aforo total diculta ese trabajo, no solo hablamos de elevar el rendimiento académico, si no tambien el estado emocional de los estudiantes, se requiere que en las aulas esas condiciones minímas puedan ser favorables para maestros auxiliares y estudiantes”, declaró Coral.

Los dirigentes señalaron que se encuentran en la ciudad de Lima, para participar este fin de semana del congreso nacional de delegados del SUTEP, en la que tomaran una posición que será enviada al poder Ejecutivo.

(D.Rengifo)