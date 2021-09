Dice Sandro Díaz García, vicepresidente de Feconaco.



El último fin de semana causó preocupación conocer que un helicóptero con muchas medicinas necesitaba aterrizar para dejarlos y así los comuneros estén más protegidos, pero que no les permitían. Sobre el punto se entrevistó al vicepresidente.

“Como ya todos saben, son tres las comunidades que protestan y están en su derecho, pero está un poco mal que hagan un paro y lo utilicen para hacer saqueos. Se reclama como debe ser, un paro pacífico, no armado.

Pido a las autoridades de Corrientes, de esas tres comunidades; que dejen entrar al helicóptero y así contar con medicina para tanta vida que hay que salvar. No pueden hacer tanto daño al impedir que aterrice el helicóptero para que las comunidades puedan contar con medicamentos” habló el dirigente.

De otro lado, también habló de las promesas que el año pasado les hizo el gobierno regional y que hasta la fecha no les cumple.

Junto a 70 personas y el alcalde, llegamos a Iquitos y nos reunimos con el gobernador Elisbán Ochoa, éramos como 70 personas. Él nos dijo que el año 2020 nos daría 10 millones en obras y que en este 2021 otros 10 millones de soles, pero no hay nada” remarcó.

¿Ni siquiera a través de Núcleos Ejecutores?

-Sabemos que dan presupuesto a nombre de los pueblos indígenas, pero allá no hay obras. Si hacen algunas, las dejan inconclusas. Por ejemplo, la electrificación de mi comunidad “Nueva Vida”, no sale nada.

Estaba por salir y entra Juan Ramos, y se retrasó. A ese señor no lo queremos allá. Hay varios núcleos ejecutores que no han agilizado. Como autoridades no necesitamos a ese señor, que no se meta en nuestro núcleo.

También quiero cuestionar al alcalde de Trompeteros, Lorenzo Chimboraz Cariajano. En su campaña prometió que haría varias obras y tampoco nada. Que iba a mejorar nuestro puerto principal que actualmente es una desgracia; ya va a acabar su periodo y no ha cumplido. Ni siquiera ha hecho expedientes técnicos.