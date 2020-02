Dirigentes de 30 asentamientos humanos anuncian protestas por retiro de titulación de terrenos

Aseguran que la protesta será a nivel regional ya que pretenden quitarles sus títulos.

Ayer no pudieron dialogar con el gobernador por lo que se retiraron indignados.

Así lo dio a conocer Ronald Argandoña Rojas, representante de la asociación pro saneamiento físico legal y desarrollo de asentamientos humanos de Loreto, a la salida del gobierno regional hasta donde acudieron para hablar con el gobernador.

Sin embargo, les dijeron que estaba por Yurimaguas. Luego de escuchar las protestas al ingreso del Gorel les dijeron que podían esperar para ser atendidos.

“Nosotros no somos juguete de nadie, ahora va a saber lo que pasará. ¿O sea, el gobernador recién llega en su avión privado de Yurimaguas? Él estaba acá y no han querido dejarnos pasar a hablar con él, solo después de la protesta y no somos juguetes”, expresó una dirigente.

Luego continuó hablando el dirigente Ronald. “Todos los dirigentes de 30 asentamientos humanos estamos indignados por estas cosas que suceden en el gobierno regional. Ha salido la resolución regional 015-2020 en contra de los asentamientos humanos y para poder derogar las titulaciones.

En esa resolución vigente él y su comisión opina que todos los títulos de terrenos adjudicados, recuperados y pasados a posesión de los asentamientos humanos con antigüedad de 5 a 10 años, ahora según el gobernador deben ser pasados a investigar y evaluarse. Enviando los terrenos a la superintendencia de bienes del Estado, a fin que determinen el asunto.

Se nos está perjudicando grandemente a los 30 asentamientos humanos de diversas partes de la región Loreto y eso no lo vamos a permitir.

Hoy (ayer) a las 3 de la tarde nos estaremos reuniendo todos para tomar acciones y las acciones serán de alcance regional ya que afecta a muchos pueblos esta resolución 015 sacada por el actual gobernador, pese a que nuestros predios están en registros públicos, todos tenemos derecho a una vida mejor”, habló el dirigente.