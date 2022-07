Ante problema de la minería ilegal en el río Nanay.



Marcelina Angulo y Rosa Tuesta, integrantes de una comisión de dirigentes comunales del distrito de Alto Nanay, viajarán hoy a la capital de la República para reunirse con los ministros de Estado para abordar la problemática de la minería ilegal en el río Nanay, que se mantiene presente a través de dragas extractoras de oro.

En ese sentido, será una delegación de 10 autoridades comunales la que viajará a Lima, quienes sustentarán el grave peligro que representan estas mafias en la zona, las cuales no solo generan contaminación a través del mercurio que emanan, sino que están vinculadas a otros tipos de violencia, como la trata de personas.

Asimismo, la señora Rosa Tuesta indicó que las autoridades nacionales deben pedir que el puesto de control Yarana, en la que se encuentra la Marina de Guerra del Perú, no continúe deteniendo a los pobladores cuando cursan río abajo con sus mercancías, teniendo en cuenta que la actividad maderera en la zona es el sustento de muchas familias y las cantidades que extraen no son consideras ilegales.

También señalaron que las instituciones como la Fiscalía, la Policía y la Marina, hasta la fecha no han podido dar con los responsables intelectuales de estas organizaciones criminales y que las dragas que destruyen son fácilmente reemplazadas.

Ambas dirigentes participaron de un encuentro en Iquitos organizado por el Comité de Defensa del Agua el pasado fin de semana. El cual tuvo como objetivo principal presentar ante los medios de comunicación, y sociedad civil, la problemática del Nanay contada por sus mismos pobladores. (A. Padilla)