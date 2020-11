Dirigentes anuncian más movilizaciones

Continúan protestas en Iquitos

Por segundo día consecutivo un grupo de personas salieron a protestar en la plaza 28 de Julio, de Iquitos.

Con megáfono, pancartas y bandera en mano una vez más rechazaron al Congreso de la República, por la actitud en contra del expresidente Martín Vizcarra.

Betsabé Cortegano, profesional en ciencias forestales y madre de familia, se unió a esta protesta y cuestionó la actitud del Congreso de la República. Manifestó que solamente hicieron todo esto para una “repartija” y que los verdaderos perjudicados son los pobladores.

“Los verdaderos perjudicamos somos nosotros, los ciudadanos, las personas de a pie, no es justo que el congreso haga lo que quiera en nuestras narices. Yo no soy partidaria del señor Vizcarra, pero creo que yo y todos coincidimos con esto, el expresidente debió terminar su gestión. Por eso es que estamos saliendo a las calles, para mostrar nuestro rechazo a estos congresistas corruptos que lo único que quieren es enquistarse en el poder y saquear las arcas del Estado. Vamos a continuar con esta marcha, vamos a continuar con esta movilización, por el futuro de nuestros hijos, es por eso que estamos convocando a otras personas que se sumen a este acto de rebeldía y de protesta en contra de este nuevo gobierno nefasto”, sostuvo Betsabé Cortegano.

Cabe indicar que la Policía Nacional del Perú, cerró todo el acceso a la plaza 28 de Julio, impidiendo el libre tránsito de vehículos, con la finalidad de que no se registren aglomeraciones ni disturbios.

Iquitos es una de las ciudades que se encuentran a diario protestando por la crisis que vive el país y en contra de los congresistas. (C. Ampuero)