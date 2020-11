Dirigente ofrece disculpas a familiares de paciente

Tras el hecho registrado en el Hospital Regional de Loreto



El secretario general del Sindicato de Trabajadores el Hospital Regional de Loreto, “Felipe Arriola Iglesias”, abogado Luis Otazú, ofreció disculpas a la familia de la paciente.

“Es algo lamentable para la atención de todos los pacientes, a nivel de la región o por no decirlo a nivel nacional, como secretario general del Sindicato de Trabajadores del Hospital Regional de Loreto, pido las disculpas del caso los familiares por lo indecible para que esta situación no vuelva a suceder, ya que a nadie le gustaría pasar por ese tipo de cosas”, dijo.

Se refirió también sobre el mal estado en el que se encuentra el ascensor de este nosocomio.

“Este ascensor tiene más de tres décadas, desde que se inició el hospital, siempre lo han estado reparando con pequeñas piezas y otra vez se malograba, pero nunca han realizado en este caso, el esfuerzo o la voluntad de poder subsanar el error de este ascensor. Tranquilamente se puede comprar uno nuevo, ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que sucede? Hay personas quienes vienen de Lima, solucionan el problema y luego le indican a los señores trabajadores del Hospital Regional de Loreto, qué puede solucionar este problema, sin embargo, nuevamente se vuelve a malograr, varias gestiones sindicales han señalado que este ascensor tiene que ser cambiado, por lo menos comprar uno nuevo, para dar la atención y la calidez a todos los pacientes de este hospital”, refirió.

Finalmente el dirigente responsabilizó de este problema a la directora del Hospital Regional de Loreto y le emplazó a que compre un nuevo ascensor y que no se esté gastando la plata solamente en arreglos que duran poco tiempo.

“Dinero hay, plata hay, más aún que el hospital a sido hospital covid, entonces por favor, deberían ponerse pilas, en ese sentido, el ascensor debe ser cambiado, caso contrario estaremos haciendo la denuncia respectiva. O sino que nos diga ¿qué es lo que desea? Sino por último hacemos una colecta, si son tan incapaces de poder comprar un ascensor del Hospital Regional de Loreto, entonces pues la población, aunque no es su obligación, al menos hay que demostrarle, que sí podemos hacer una colecta para poder solucionar este problema”, finalizó. (C. Ampuero)