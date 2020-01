Diresa pide más compromiso a la población para abrir sus puertas a los fumigadores

40% de casas no permiten su ingreso

Tras cuatro semanas de haberse iniciado la segunda campaña de fumigación en Loreto, la Dirección Regional de Salud (Diresa-Loreto), a través de sus diferentes direcciones vienen trabajando arduamente para poder eliminar al zancudo de las casas y así evitar el dengue.

Durante la semana 47 a la 52 los profesionales de salud se encontraron con una barrera tremenda por parte la población en los diferentes sitios de la región Loreto, con casas cerradas o renuentes la fumigación.

Fredy Álaba responsable de la fumigación, manifestó que hay 40% de viviendas que no fueron fumigadas por el motivo de estar cerradas o los dueños de las casas no dejan entrar a los fumigadores.

“Un ejemplo es que en cada cuadra hay entre 30 a 45 viviendas y solamente se fumigan entre 18 a 22 casas, y eso es peligroso debido a que no se completa en su totalidad la fumigación, resultando perjudicial para la población”, indico Álaba.

El responsable la fumigación indicó que el distrito con más renuencia es Iquitos, y donde pide a los pobladores de este distrito dejar entrar los fumigadores a sus casas.

“La fumigación está dividida en III ciclos, en I se fumigaron 33,800 viviendas (19,95%), II 28,600 (16,07%) y III 24,900 (15,46%), en muy pocas viviendas se fumigó en tres ocasiones”, sostuvo Álaba.