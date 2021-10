Así lo dio a conocer el director regional de Salud, Carlos Calampa.



Conforme con la respuesta que ha tenido la vacunación en jóvenes de 25 años, la dirección fue autorizada a bajar la edad de vacunación contra el letal virus para personas de 23 años. Siendo lo ideal esperar que dentro de poco lo puedan hacer con los de 18 años.

Y no solo eso, el director regional Carlos Calampa, ha anunciado que es muy posible armar brigadas de salud para que la semana que viene vayan al encuentro de los jóvenes que trabajan y a veces no cuentan con el permiso necesario para que vayan a colocarse la importante dosis.

“Luego de una evaluación entendemos que la población económicamente activa está en ese grupo y que a veces tiene dificultad para salir del trabajo. Contamos con el ingreso de 305 profesionales que reforzarán los puntos fijos y brigadas móviles.

Se quiere llegar a los mercados, a las empresas, a los puertos etc. a fin de vacunarlos. El gobierno nos ha dado mayor presupuesto para recursos humanos y más vacunas, con lo que podremos avanzar rápido las inmunizaciones. Es un deseo grande empezar a vacunar a los de 18 años y así cubrir a la mayor parte de la población en caso se presente una nueva variante” habló el director.

Mencionó que los profesionales vienen identificando en caso haya variantes a través de pruebas moleculares, con las que cuentan en suficiente cantidad. “Pedimos que nos apoyen en ese sentido porque todos tenemos la responsabilidad de cuidar a la población” refiere.

De otro lado, felicitó a los trabajadores de Diresa por los 68 años cumplidos. “En estos últimos tiempos ha demostrado capacidad de respuesta ante la pandemia que pudo ser peor, pero supimos responder a las expectativas de la población” indicó recordando en su día especial (5 de octubre) a los 25 médicos que murieron en su humilde y abnegada labor de salvar a las personas del virus mortal.