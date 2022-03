Menciona la Psicóloga Jackelín Castillo Gonzales, quien ve el tema de salud mental en casas protegidas.



Se le entrevistó luego del informe de Defensoría del Pueblo, sobre algunos malos cuidadores que habían agarrado dinero de los usuarios o residentes de las casas protegidas.

“Sí, las investigaciones siguen desarrollándose. Con buen criterio el director Chaner Zumaeta, a los primeros indicios de malos manejos con algunos bonos de residentes, porque no todos tienen, hizo los cambios necesarios. Incluso se llegaron a ver duplicidad de boletas en gastos hechos por los irresponsables. Y en varios casos, se quedaban con la boleta original y entregaban copias.

La decisión de la dirección de salud fue inmediata en cuanto a que los cuidadores jamás vuelvan a tocar el dinero de los usuarios. Ellos manejaban su dinero porque algunos de los beneficiarios no estaban en condiciones de hacerlo” declaró Castillo.

De otro lado. La mayoría de los usuarios de las casas protegidas, piden una casa con huerta donde criar animales, sembrar frutos ¿será algo muy difícil complacerlos, atenderlos?

-Estábamos en una casa en la zona de San Juan desde el 2015, pero el problema ahí era que como estaba en parte alta, el agua no llegaba. Lo que se ha dispuesto por lo pronto, es que los responsables de su cuidado, los lleven a pasear en la mañana y tarde, por las zonas cercanas a las casas, visitar los parques” puntualizó.