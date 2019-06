Directora pide apoyo para la construcción de su jardín

Desde el año 2008 las autoridades no le dan importancia a su proyecto

Llueva o no llueva, el problema de las profesoras de la Institución Educativa Inicial N° 856, siempre va a ser el mismo. Las inundaciones en este local se dan casi a diario y los niños son los que más sufren con este problema.

Es por eso que los padres de familia y las profesoras vienen solicitando apoyo a las autoridades, porque cada vez que llueve se inunda, y si no llueve el desagüe colapsó y también sufren el mismo problema.

La mañana de ayer, las profesoras estuvieron barriendo y desaguando el jardín.

La directora Lizdina Chávez Lecca, dijo que no pueden trabajar en estas circunstancias debido al mal estado en que se encuentra el jardín. “Desde el año 2008 estamos gestionando la construcción de nuestro jardín, pero hasta el momento ni la municipalidad, ni mucho menos el gobierno regional, toman cartas en el asunto. Ya se ha presentado el proyecto SNIP, y todo eso está durmiendo el sueño de los justos. Solo pido a las autoridades que por el bien de nuestros niños tengan a bien revisar este proyecto y de una vez por todas empezar con la construcción de nuestro jardín”, sostuvo la directora.

Finalmente la maestra manifestó también que sus niños tienen que exponerse a diferentes enfermedades, teniendo en cuenta que trabajan bajo la humedad y en condiciones infrahumanas.

(C. Ampuero)