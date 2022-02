Hace más de 5 años viene solicitando a las autoridades de turno y nadie accede a su pedido



Desde el año 2017 la institución educativa N° 60097 “28 de julio”, se encuentra en precarias condiciones y hasta la fecha ninguna autoridad ha podido refaccionar en su totalidad la infraestructura de este plantel.

Las aulas son muy pequeñas, no cuentan con suficiente espacio para la actividad psicomotriz, tampoco tienen mobiliario y la estructura está construida a base de calaminas y maderas, que por el espacio del tiempo se encuentran deterioradas.

Las escaleras, construidas con tablas están rotas, las pizarras son antiguas y se encuentran deterioradas. El piso de madera se encuentra en las mismas condiciones.

Antes que empiece la pandemia, el gobernador de Loreto se comprometió a iniciar los trabajos de este colegio sin embargo hasta el momento no ha cumplido.

Los alumnos que se encuentran al margen del río Itaya, están a punto de reiniciar las clases presenciales en este mes de marzo, pero dicho colegio no cuenta con la infraestructura correspondiente para recibir nuevamente a estos menores.

El lugar donde se encuentra este colegio es una zona inundable y en época de creciente de los ríos, los alumnos tienen que trasladarse en botes para poder llegar hasta su colegio.

La directora de esta institución educativa ha presentado documentos a las autoridades y espera que este año si se pueda concretar la construcción total del colegio “28 de Julio”, ubicado en el distrito de Belén.

(C. Ampuero)