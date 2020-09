Directora del jardín “Divino Niño Jesús” hace aclaración ante denuncia vertida en su contra

Presidente de la Apafa, del citado jardín estaría siendo manipulada por terceras personas con el único propósito de manchar el honor y la buena reputación de la directora



Ante la reciente publicación realizada en este diario, la Licenciada en Educación, Betty Elizabeth Orbe Guerra, directora de la Institución Educativa Inicial – Cuna No.320 “Divino Niño Jesús” del centro poblado “Peña Negra”, ubicada en el Km 10.800 de la carretera Iquitos – Nauta, en el distrito de San Juan Bautista; responde claramente a la citada madre de familia, Shirley Torres Macca (37), presidente de la Asociación de Padres de Familias, “Que todo lo vertido en mi contra, no se ajusta a la verdad, siendo su aseveración tendenciosa, inexacta y sesgada a la verdad, simplemente es una acción difamatoria contra mi persona, con el aparente propósito de favorecer a terceras personas, la misma que me viene causando un profundo daño moral de incalculable dimensión, agraviándome el honor y la buena reputación que la he ganado en mis 31 años de servicios como docente, en la región Loreto, nombrada con IV nivel de escala magisterial y en la actualidad ostento el grado de magister en educación”.

Asimismo, indicó la profesora Betty Orbe Guerra directora de la I.E.I. No. 320 “Divino Niño Jesús”, que de no retractarse lo vertido en la indicada publicación, en las horas siguientes estará formalizando las acciones legales contra la presidente de la Apafa, esperando que con esta respuesta pública recapacite y tome conciencia del daño moral que viene causando. Puntualizó la mencionada docente.

(C. Ampuero)