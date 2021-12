Se viene desarrollando proceso de evaluación para encargatura de direcciones.

La comisión evaluadora está presidida por el Econ. César Rodolfo Zumaeta del Castillo. Adm. Roger Silva López, como miembro. Y el ex director del mencionado Instituto Ing. Eldin Pezo Ruiz.

A la mencionada comisión la Lic. Rocío del Pilar Díaz Díaz, directora del Instituto de Educación Superior Público Pedro A. del Águila Hidalgo, desde enero 2021, les ha enviado un documento donde les pide explicaciones claras del por qué le han calificado su currículo con 52 puntos, siendo que ahora tiene más calificaciones que el año pasado en que le dieron 64 puntos bajo la misma normativa.

“Se viene desarrollando el proceso de elección para renovación de la dirección del instituto. Considero que hay una serie de irregularidades desde el principio. La publicación no fue abierta, la han enviado por Whatsapp, han alargado el proceso, han cambiado fechas y ahora me sorprende ver la publicación con los resultados del currículo.

Para dicha evaluación se necesita un mínimo de 60 puntos. Luego se pasa a la evaluación técnica que son 100 preguntas elegidas por el ministerio de educación a través de un Link. Y el tercer punto es la entrevista. Lo que me sorprende es mi puntaje de 52 puntos. El año pasado obtuve 64 puntos y se ha calificado bajo la misma norma con la 225 que se evaluado.

¿Por qué mi sorpresa? Porque ahora tengo más currículum que el año pasado. Como directora he hecho muchas gestiones, cuento con logros y no puede ser que eso no se haya calificado.

Al Contador Jorge Luis Santana Sifuentes, le han dado 67 puntos. Bueno eso no puedo cuestionar, lo que cuestiono es mi puntaje bajo cuando ahora tengo más experiencia. Me han debido pasar el examen y de ahí verse que gane el mejor, eso era lo correcto.

Estamos en el periodo de reclamos, luego el examen será el 16 de diciembre. Pido que la comisión me explique de qué manera me han calificado. Nada más, es lo justo” dice la actual directora.

De otro lado, se conoce que el candidato que hasta el momento el candidato que va adelante Jorge Luis Santana; cuenta con varias denuncias ante el ministerio público. Unas archivadas de manera preliminar, otras con formalización de investigación preparatoria. ¿Eso no evalúa la comisión especial?