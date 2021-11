Publicidad

Joycy Rojas Vílchez, dice en memorándum que lo hace por asuntos estrictamente personales.

En ese cargo estaría ingresando el joven médico cardiólogo Chaner Zumaeta Córdova.



Aunque su salida, por motivos personales o incapacidad, de todas formas, debería ser analizado por las autoridades de control competentes. Puesto que en su periodo se han conocido una serie de arbitrariedades que han afectado la marcha normal de ese nosocomio que siempre está con una alta carga de problemas por resolver.

Gastos arbitrarios que se han cogido de partidas diferentes, cambios de personal a veces hasta humillantes, arreglos de ambientes innecesarios frente a las grandes demandas de mejor infraestructura al interior de ese hospital. Maltrato de personal que cuestionaba su accionar, pérdida de medicamentos en farmacia del nosocomio. Semanas impagas a la empresa Brunner para que recoja la basura contaminante Etc. etc.

Por lo que fácilmente no puede decir, me voy por motivos personales. De haber sido así, hace tiempo que ya habría enviado documento al gobernador regional, como lo ha hecho recientemente con el memo número 2922 donde plasma su renuncia IRREVOCABLE al cargo.

Hace poco ese hospital pagó cerca de14 mil soles por el mejoramiento de la oficina de presupuesto y planeamiento. Para aire acondicionado (adquirido sin orden de compra), mampara, escalera, repisas. Mientras que el grueso de trabajadores, se siguen achicharrando en los ambientes de la casa del adulto mayor de ese establecimiento. Les quitó esos ambientes a los adultos, que luego de la pandemia necesitan hacer terapia grupal.

Y no solo eso, las diversas compras efectuadas, las han estado haciendo mediante órdenes de servicio, cuando han debido hacerlo mediante órdenes de compra. Y así una serie de acciones que se han cometido en la actual gestión que bien podrían ser puestas bajo la lupa de control institucional.

El nuevo director de salud Carlos Álvarez, ha dicho que se está evaluando la designación del nuevo director del hospital regional. Por otro lado, se ve con buenos ojos la posible designación del joven médico cardiólogo Chaner Zumaeta Córdova, quien tuvo un papel absolutamente relevante en época crítica de pandemia.