Directora de un jardín de Indiana pide colecta para la construcción de su local institucional

Además pide apoyo a autoridades municipales y regional

La Lic. Janet Graciela Santa Cruz Salas, desde el mes de marzo del presente año, asumió la Dirección de la IEI Nº 664 de Indiana y es bastante honda su preocupación al no contar con las condiciones adecuadas para que los alumnos y profesores puedan recibir y dictar sus clases, respectivamente.

A decir de la maestra, actualmente están trabajando en el local del CETPRO de la localidad de Indiana, el cual les facilitaron por un corto periodo y ahora precisan de sus ambientes para que continúen con sus trabajos habituales y entiende que ya les apoyaron suficiente.

“Ante la falta de apoyo de nuestras autoridades y al no contar con título de propiedad de nuestro terreno, donde la gestión anterior de la municipalidad realizó una construcción que quedó a medias, preocupada por la situación de nuestros niños que si no se toma acciones de manera inmediata, corren el peligro de perder el año escolar, me dirijo a la población, banca y comercio para que nos brinden el apoyo que se precisa”, dijo Cruz Salas.

Los profesores y los padres de familia se comprometieron a poner la mano de obra, lo importante es que les apoyen con materiales de construcción para seguir con su labor de formar a nuestros niños para que en un futuro no muy lejano sean personas de bien y útiles a la sociedad.

“Queremos asimismo que la autoridad municipal nos ayude con el saneamiento legal de nuestro terreno para así poder solicitar el apoyo al Gobierno Regional de Loreto para la construcción de una moderna infraestructura, del cual estoy completamente segura de que no pondrán traba alguna porque el Lic. Elisbán Ochoa, Gobernador Regional de Loreto, dentro de su política de gestión, tiene como prioridad mejorar la calidad educativa en la Región Loreto”, refirió.

La directora dijo agradecer de antemano el apoyo que brindarán a sus niños que son el futuro de la patria. Para hacer llegar su aporte pueden hacerlo en el Local del CETPRO donde están trabajando temporalmente o llamar al celular 961949940 para que las profesoras y padres de familia pasen a recogerlo. (C. Ampuero)