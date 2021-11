Publicidad

Loreto registra más de 58 mil personas que no cuentan con la segunda dosis contra la Covid-19.



El nuevo director regional de salud de Loreto, Carlos Álvarez, anunció que sus primeros días de gestión se enfocarán en recortar la brecha de rezagados en vacunación contra la Covid-19. Es decir, disminuir el número de personas que cuentan con la primera dosis, pero que no acudieron a recibir se segunda dosis en su fecha establecida.

De acuerdo al último reporte de vacunación de la Dirección Regional de Salud de Loreto (Diresa Loreto) correspondiente al 31 de octubre, la cifra de rezagados en la región es de 58 mil 144. Lo que se traduce en casi 60 mil ciudadanos loretanos que no cuentan con suficiente protección contra el nuevo coronavirus.

Es por este motivo que el médico Álvarez adelantó un trabajo intensificado con las brigadas de vacunación. Las cuales se encargarán de ubicar a los rezagados de las zonas más alejadas. Sin embargo, informó que también se aplicarán primeras y terceras dosis según corresponda.

“Hay personas que no llegan a los puntos fijos de vacunación por algún motivo, por eso las brigadas que vamos a implementar esos días buscarán personas que han sido vacunadas con la primera dosis y que por algún motivo no se acercan a recibir la segunda. Pero también las brigadas aplacarán la primera y hasta la tercera dosis”, declaró el funcionario.

Finalmente, respecto al sector hospitalario, el director de la DIRESA, Carlos Álvarez informó que en el transcurso de esta semana se reunirá con los encargados de los nosocomios de la región. Mientras que en el caso del Nuevo Hospital Iquitos, anunció mayor supervisión y seguimiento de los plazos fijados para la entrega de la obra.

(A. Padilla)