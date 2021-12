Iquitos registra poco más del 30% de su población mayor de 12 años sin completar sus dosis.

A horas del inicio de la medida que vuelve obligatorio el uso del carnet de vacunación contra la Covid-19 en la vida diaria, el director regional de salud de Loreto, Chaner Zumaeta, advirtió que los ciudadanos que no cuenten con ambas dosis no podrán acudir a sus centros laborales.

Entre las restricciones que establece el Estado peruano para los “no vacunados”, la más fuerte, es en definitiva, no poder ingresar a sus lugares de trabajo. Y es que de acuerdo al médico Zumaeta, las instituciones, tanto públicas como privadas, están obligadas a hacer cumplir la norma y poner de requisito para sus trabajadores el portar el carnet de vacunación.

Este hecho complica a un buen porcentaje de la población de Iquitos, ya que poco más del 30% aún carece de una o dos dosis de vacuna. Aunque cabe resaltar, que la disposición del carnet obligatorio aplica solo para mayores de 18.

“Las personas que no se quieren vacunar están en su derecho, pero no por eso se les va permitir atentar contra la salud de los demás. Por eso si yo soy trabajador de una institución y no quiero vacunarme, si el trabajo amerita que puedo hacer trabajo remoto… se puede hacer algo, sino, la persona no va a poder trabajar”, declaró.

En ese sentido, la autoridad del sector salud indicó que la DIRESA Loreto ya tiene establecido un cronograma de trabajo conjunto con las municipalidades para llevar a cabo el control de las instituciones y locales en el cumplimiento de la norma sanitaria. (A. Padilla)