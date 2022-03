Ayer por la mañana, el director ejecutivo del Proyecto Especial de Desarrollo Integral de la Cuenca del Putumayo (PEDICP), Walter Fidel Castro Medina, rechazó las acusaciones a su gestión y su persona. “La información no se ajusta a la verdad, no hay documentos probatorios que lo sustenten, y en los diarios salen documentos apócrifos que ya rectificaron”, declaró.

Asimismo, el funcionario señaló que ingresó a PEDICP en febrero de 2021 y el informe que está por presentar la Contraloría corresponde a una auditoría que denotaría hechos irregulares en las gestiones de 2013 a 2020. Cuyos estragos no le permiten tener avance en su trabajo.

Del mismo modo y ante el cuestionamiento de que la auditoría es llevada por un abogado cuestionado, Castro Medina presentó en el programa radial LVS Noticias una documentación que señala que el control interno de la entidad ahora se encuentra con integrantes de la Contraloría, los cuales no presentan antecedentes negativos.

Esta afirmación fue respaldada por el gerente regional de Control de Loreto Roy Salazar, quien señaló que su institución inició las investigaciones y puso integrantes en el control interno del PEDICP, puesto que la persona que se encontraba en el cargo llevaba 16 años, cuando la norma solo indicaba 5 años y actualmente precisa 3 como máximo. (A. Padilla)