Director ejecutivo de transporte acuático afirma que embarcaciones fluviales menores no pueden navegar en horas de la noche

Disposición se da como medida de seguridad.



El director ejecutivo de transporte acuático de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones, Jorge Moreno, informó que las embarcaciones fluviales menores como botemotores, rápidos, botes artesanales, etc, ya no pueden navegar en horas de la noche por cuestión de seguridad.

Moreno aseguró que el zarpe de estas embarcaciones debe realizarse a partir de las 4 de la madrugada, sobre todo para aquellos medios de transporte que requieren recorrer largos tramos, como el de Iquitos a Santa Rosa. “Lo importante es que la mayor parte del tramo les agarre en el día”, declaró.

Además, indicó que la Dirección de Transporte Acuático llevará a cabo estrategias de concientización en todos los embarcaderos de Iquitos y las capitales provinciales, enfocadas en educar al usuario sobre las medidas de seguridad que debe recibir al momento de subir a una embarcación fluvial. Del mismo modo, afirmó que se difundirán números telefónicos para denunciar cualquier irregularidad en el transporte.

Sobre el tema del transporte informal, expresó que se trabajará continuamente y en coordinación con instituciones fiscalizadoras para supervisar y ejercer un mejor control en el desarrollo del transporte fluvial; con la finalidad de que no vuelva a ocurrir otro accidente como el registrado el pasado domingo 29 de agosto en Alto Amazonas.

Finalmente, el funcionario se refirió a la embarcación “Aayachi” que impactó contra el convoy de Petroperú en el río Huallaga, precisó que esta embarcación menor no estaba registrada para actividad comercial, y mucho menos, contaba con los permisos para el traslado de pasajeros. (A. Padilla)