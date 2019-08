Director DREL recibe a congresista Patricia Donayre

Brindó información sobre supuestas irregularidades en la actual gestión.

En horas de la mañana de ayer, el director regional de Educación de Loreto, Lic. Luis Alfonso Pinedo, recibió en su despacho a la congresista Dra. Patricia Donayre Pasquel. La legisladora indicó que su presencia era para solicitar información sobre los trabajos que viene realizando la DREL en beneficio de la niñez y la comunidad educativa en general y algunas quejas como, la aplicación del PPR 106 que corresponde a la Unidad del CEBE 9 de Octubre, de donde le hicieron llegar una presunta irregularidad que no tendrían materiales de limpieza, habiendo un Acta Fiscal de por medio por supuesto incumplimiento.

A lo que el director de la DREL junto a su equipo, respondió que entregaron materiales educativos y de limpieza a las instituciones educativas de la Básica Especial, solo que en el CEBE 9 de Octubre, la directora no quiso recibir, porque según argumentó, que los productos de limpieza no eran de calidad, por lo que, fueron devueltos al almacén de la DREL. Por su parte, la especialista, Sandra Chumpitas, manifestó que las especificaciones y cotizaciones para la compra de dichos productos, vienen establecidos desde el Ministerio en Lima y acá en lquitos, no lo pueden variar para comprar productos más caros o de bajos precios.

La congresista también manifestó que desde la UGEL Maynas, le hicieron llegar una queja, que nos les darían presupuesto para realizar supervisiones de fiscalización a docentes denunciados por acoso sexual. “Me preocupa que, siendo un tema muy importante, se diga que no hay presupuesto, porque revisando la página amigable del MEF, se supone que hay presupuesto”, aseveró la congresista.

El director de la DREL respondió que, en el tema de denuncias a maestros por abuso sexual, la DREL en general está al día con el Ministerio Público, con la Oficina de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción-OTEPA del Ministerio Educación; si es que hay algún retraso, responsabilizó a la Comisión de Procesos que la integran 16 personas, donde no necesariamente tienen que ser abogados.

“La Comisión de procesos lo conforman maestros, abogados de profesión y practicantes como asistencia técnica. El Ministerio de Educación, no da presupuesto para realizar gestión en el interior de la región. Cuando llega la ministra, para llevarlo a tres comunidades se tiene que gastar 2 mil soles, igual para los casos de abuso sexual no hay presupuesto, pero se rebusca para poder movilizarlos”, manifestó Pinedo Piña.

Quien demás, sostuvo que las incidencias de los casos de abuso sexual se han ido disminuyendo significativamente, porque vienen trabajando con la Procuraduría y Asesoría Legal del Ministerio de Educación. “Vino la OTEPA, hemos trabajado acá preparando un equipo para brindar asistencia técnica a todas las comisiones permanentes de procesos de las UGEL, hasta hemos sacado una Resolución aprobando los protocolos en los casos de abuso sexual a escolares. Estamos acá trabajando por la mejora de la educación de la niñez, no hemos venido para hacer mal uso o apropiarnos ilícitamente de los recursos del Estado, tal como se encontró, desfalcos de dinero en la anterior gestión”, enfatizó el director de la DREL, a lo que la congresista saludó el trabajo que realiza la actual gestión.

Cabe señalar que en la mencionada reunión se encontraba el administrador de la DREL CPC Víctor Raúl de la Cruz Vílchez, quien dijo dar un paso al costado de ser cierto, porque a la fecha no ha sido notificado de ninguna sentencia de la Corte Suprema y tampoco está inhabilitado de ejercer cargo público. A la fecha no registra antecedentes penales, judiciales, tampoco en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. (RR.PP-DREL)