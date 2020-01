Director del PEDICP dice que hace cambios de acuerdo a su manual de operaciones

Y de funciones que está vigente a la fecha.

Así respondió el Ing. Gilmer José Maco Luján, quien la semana pasada generó que varios trabajadores del Proyecto de Desarrollo Binacional del Putumayo (Pedicp) salieran a protestar dando a conocer a la población que el director ejecutivo, venía haciendo cambios de forma arbitraria y contrataciones sin estar respaldado por la Ley y sin tener presupuesto para los pagos correspondientes.

“Se han tomado esas medidas en base al manual de operaciones y funciones que está vigente. Estamos trabajando en base a ello ya que el CAP aún está en proceso de aprobación por Servir. Mientras está en ese proceso yo acciono de acuerdo a las funciones que me otorga la Resolución Ministerial y puedo trabajar de la forma como he procedido para mejora de la entidad”, respondió.

¿Pero acá cuentan o no con profesionales de años que ingresaron por concurso público, ha habido algún hecho irregular que usted ha visto, por eso los cambios, o es que no le conviene que ellos estén en puestos claves?

-Son buenos profesionales, no lo puedo negar. Pero lo que queremos siempre es el tema de la reingeniería, la mejora continua y necesitamos tener profesionales nuevos, frescos para poder mejorar la institución…

¿Qué significa ello, que dichos profesionales no se han actualizado?

-Necesitamos tener a profesionales, a gente con mejores pensamientos, mejor capacitados. No es que no lo sean, son excelentes profesionales, pero necesitamos una mejora continua y para eso necesitamos siempre tener una visión mejor y así se mejore el territorio del Putumayo.

¿Y usted no será como otros funcionarios que vienen acá y cambian a gente por intereses para manejar el presupuesto de la forma que más se les acomoden y no tengan observaciones de nadie?

-No. El que habla no tiene ningún interés, mi interés es el desarrollo sostenido de la cuenca del Putumayo…

¿Y con los profesionales de planta no lo puede hacer?

-Se podría hacer, no digo que no. Pero deben ayudar a impulsar esto…

¿Y no lo han estado haciendo?

-No quiero decir esas palabras…

¿Pero cuál es el sustento para entender mejor la decisión de los cambios, puesto que se indica que no existe presupuesto para pagarles?

-Vamos a tener que ver la modificatoria del presupuesto para poder pagar a los profesionales que estamos trayendo. Recién estoy contratando a gente de mi confianza que son dos, nada más. Necesitaba cambios y así lo voy a hacer.