Opinó el Economista Pablo Soria Ruiz, quien fue despedido de manera arbitraria de la entidad que contó con sus conocimientos por más de 20 años.



Agregó que siete profesionales de esa entidad vienen siendo afectados por decisiones del actual director ejecutivo.

Menciona que dentro de poco se vienen más despidos de personal, a fin que queden los que no pueden cuestionar nada al director Walter Fidel Castro Medina.

La entrevista, no por extensa, deja de ser interesante para conocer un poco los entretelones que vienen ocurriendo en el proyecto de la cuenca del Putumayo que maneja al año, un aproximado de 20 millones de soles. El Econ. Pablo Soria, fue despedido de manera arbitraria y cómo él dentro de poco, si el ministerio de agricultura no actúa; otros profesionales del Pedibcp irían por el preocupante sendero laboral.

“Ante las denuncias contra el ex director Gilmer Maco, el ministro de agricultura decidió quitarle su designación y me pidió para ser el director ejecutivo (e) del Pedibpc. Ingreso en diciembre de 2020 y paralizo cerca de 200 mil soles por pago de diferenciales a varias personas, además vuelvo a sus puestos a los jefes de oficinas, que habían sido sacados.

En febrero de 2021 se acaba la encargatura y designan al Ing. Walter Fidel Castro Medina, quien había sido contratado para hacer estudios como parte de un proyecto de inversión por el bajo Putumayo. Tuvo una serie de dificultades para armar sus informes, le ayudaron en el área de estudios.

El 8 de febrero 2021 llega a la entidad, yo lo recibo y le entrego el cargo. Conversamos, me dice dos cosas que me llamaron la atención y que marcaron la relación laboral entre ambos. Primero, me dijo, del por qué había muchos viejos en el Pedibc y qué cómo haríamos para sacarlos. Pero ellos son profesionales con contratos a plazo indeterminado y en esos 25 años han dado toda su vida a la entidad, le respondí.

Segundo, me dijo que ahí la gente ganaba mucha plata porque todo el estacionamiento está lleno de motos y carros, que hasta el guardián tenía carro. “¿Cómo hacemos para tirarnos abajo los laudos laborales?” me expresó. Le dije que no se pueden tirar abajo. Le expliqué que el sindicato de trabajadores ha ganado dos laudos al ministerio de agricultura, uno que permitió el incremento de la remuneración del 30%, ya que las remuneraciones estaban congeladas desde que se creó el proyecto.

Luego el sindicato hizo otra demanda y pidió que se incremente el 35% y se ganó hasta en la Corte Suprema. Las remuneraciones del proyecto especial no son excesivas, ni alarmantes; son las que están en nivel de las personas que trabajan en el régimen 728 en la localidad misma.

Entre otros hechos, luego vinieron los ataques a mi persona y da por concluidas mis funciones de jefe de planeamiento indicándome que me dedicara a la función financiera de un proyecto de cooperación internacional. Somos 7 profesionales afectados por sus decisiones. Puso en reemplazo a personas de la propia entidad que al ejercer un cargo más de 30 días, con responsabilidad superior reciben un diferencial. Algo que no les correspondía pagar. Y ahora siguen pagando esos diferenciales” precisa Soria.

¿Y dónde viene lo más fuerte que termina con su salida?

-El Ing. Walter Fidel Castro, tiene una serie de errores en su gestión. Inclusive ha sacado a las secretarias de la dirección ejecutiva, de presupuesto, de trámite documentario enviándolas a otras funciones y ha contratado a locadoras, sin experiencia, bastante jovencitas. Y por eso quizá es que ha ocurrido el asunto del archivo entre comillas de la valorización del consorcio Campo Serio, lo que ha generado una pérdida para el Estado de 450 mil soles.

Walter Castro, para tapar esa pérdida que ha ocasionado por su decisión de tipo administrativo, ha hecho una denuncia penal contra las dos señoritas. Ahí hay un error gravísimo porque quien tiene la defensa del Estado es la Procuraduría pública del ministerio de agricultura. Lo que debió hacer es un informe y enviar a Lima para que la Procuraduría denuncie.

Pero no lo hizo porque se iba a evidenciar su responsabilidad, entonces cobardemente hace que la pita se rompa por el lado más delgado. Ellas son casi niñas, tienen menos de 25 años y ya les están malogrando su vida con denuncias penales. Cuando salen más denuncias, el director empieza a dar “palos de ciego”, a ver por dónde sale información. Entonces decide dar por concluido mi contrato, pero ha cometido una aberración jurídica. Yo tengo un contrato a plazo indeterminado, no soy trabajador de confianza, trabajo hace más de 20 años. Él emite una resolución directoral con la que me saca.

Hemos presentado denuncias por abuso de autoridad, usurpación de funciones, por habeas data porque el ingeniero Castro, no quiere dar información que es pública, porque ahí se van a evidenciar sus malos manejos. También sacó a Walter Sinarahua, encargado de OCI. Sin ninguna justificación, dio por culminado su contrato. Lo que sé es que en los próximos días sacará a otras personas con las mismas aberraciones jurídicas que en mi caso.

Ellos niegan todo en las cartas notariales enviadas al diario La Región, pero se han denunciado hechos reales como los pagos hechos por expedientes técnicos inconclusos.

En la carta que envían al diario La Región, dice que han ampliado el plazo para considerar los expedientes ¿y por qué les pagó en diciembre dónde está la penalidad?

Y el otro tema es la contratación del equipo de auditores, por recomendación del encargado de OCI. Cómo es posible que la Contraloría no conozca al abogado Puccio y que fue destituido por la JNJ por recibir coima. La justificación que hace el Contralor es que no está impedido para contratar con el Estado, pero el código de ética de la Contraloría se lo impide. En el caso de Llontop, el mismo Contralor da indicios que hubo doble percepción de sueldo.

La doble percepción es real y en lugar que el Contralor regional haga una evaluación independiente, lo que ha hecho es salir a favor de esos señores. Participó de manera conjunta en un medio radial con el director ejecutivo del PEDIBCP, diciendo que las denuncias ocurren en ese momento porque está por salir un informe de control. Y el otro agrega que quizá varios pueden ir a la cárcel, que hay cosas graves.

Si Walter Castro, dice que hay corrupción, que nos diga dónde hay, dónde está. Porque él se llena la boca en varios medios diciendo que lucha contra la corrupción y así justifica su permanencia ante la alta dirección del ministerio de agricultura. Qué lo demuestre con documentos y no podrá.

Dice que hay pagos indebidos por laudos arbitrales, lo cual no es cierto porque un laudo tiene carácter de sentencia y los servidores públicos deben cumplir y pagar. Y además, ese presupuesto para pagos de laudos fue enviado por el ministerio de agricultura, en ningún momento la entidad ha hecho una modificación presupuestaria quitando plata a los proyectos para pagar sueldos, eso está prohibido, no hay ninguna irregularidad.

El director ejecutivo paga para que modifiquen la estructura institucional en función a sus propios intereses. En su proyecto de CAP propone poner a 4 asesores de la dirección ejecutiva cuando no los necesita porque hay recursos humanos en la entidad. Como no es su plata quiere tener un “cogollo” de gente que le diga sí a todo y así pueda manipular los recursos económicos de la entidad en función a los intereses ajenos a la institución.

(Luz Marina Herrera Lama)