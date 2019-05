“Director del hospital regional debió consultar a Diresa el cambio de la jefa de Oncología”

Declaró el sub director de la dirección regional de salud Dr. Roger Reátegui.

Mencionó que hablaría con él y que esperaba que ese cambio no se llegue a dar.

Se le preguntó si el ginecólogo director del hospital regional, Galo Gastelú, le había informado el por qué tomó la decisión de retirar a la jefa de Oncología. Se le buscó al subdirector ya que el director de Diresa, Segundo Pinillos, está de viaje.

“No me ha comunicado nada, me reuniré con él y definiremos el tema. Voy a coordinar porque es una necesidad de la población, los pacientes oncológicos no pueden ser trasladados a Lima ya que el presupuesto es caro. Cuesta mucho dinero por eso la necesidad de tener una profesional de oncología acá”, remarcó Reátegui.

¿Ahora solo sería un centro de prevención del cáncer, sin tratamientos?

-No. Definitivamente no. Antes no se operaba, iban a Lima, pero después ya se han estado haciendo cirugías oncológicas y operando acá.

¿Debió consultar el cambio el director Gastelú?

-Pienso que el director del hospital debió consultar a la dirección regional de salud y esperamos que ese cambio no se haga efectivo. Esperamos llegar a un acuerdo para que la población de Loreto no se vea afectada.