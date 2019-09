Director del Hospital Iquitos invita al Cuerpo Médico a un diálogo

Para este lunes 23 de setiembre de 2019

Frente al anuncio del cuerpo médico presidido por el Dr. Miguel Ángel Pinedo, de ir a un paro de 48 horas este 24 y 25 de setiembre, y de no encontrar eco en sus demandas, ir a una huelga indefinida.

Por lo que el director de ese nosocomio Dr. Nicolás Hernández, se adelantó a invitarlos a un diálogo para este lunes 23 de setiembre en el local del cuerpo médico del hospital, donde también estará como invitado el director regional de salud.

A Hernández, se le preguntó sobre la crisis del nosocomio. “Para el hospital terminar su operatividad necesita de presupuesto, hay un déficit de un millón y medio de soles que se necesita para atender al público sin problemas. En vista de eso nosotros dialogamos con el director de Diresa y la gobernación.

Se consiguió que el gobierno regional y Diresa entreguen el presupuesto antes del 20 o 26 de setiembre para salir de la deuda de terceros, etc. En cuanto a los trabajadores locadores, ya han enviado el dinero y están al día en sus pagos, peligraba su pago de agosto, pero ya se solucionó.

Se viene solucionando el pago de médicos residentes que eran plazas libres, no se estaba pagando porque el Gorel se había comprometido a dar el dinero y ya se solucionará. Dentro de poco se les pagará todo lo adeudado. El cuerpo médico en efecto, ha venido ayudando con su medida de fuerza a que se solucionen estos puntos, pero faltan varios ítem por resolver”, declaró Hernández.

¿El Cuerpo Médico pide su destitución?

-Sí, ellos están pidiendo que dé un paso al costado y lo asumiremos si llega el momento. El gobernador es quien decide en los cargos de confianza, si así lo decide no hay problema.