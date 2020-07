Director de salud responde ante informe de Defensoría del Pueblo

Dr. Carlos Calampa afirma que Defensoría no ha verificado in situ a los establecimientos

Tras la difusión del último informe elaborado por la Defensoría del Pueblo, en el cual se da a conocer que varios establecimientos de salud de comunidades indígenas se encuentran cerrados, el director regional de Salud de Loreto, Dr. Carlos Calampa, respondió dando a entender que dicho informe no es preciso y que no se ha realizado un trabajo de campo.

“La Defensoría ha consultado con los gerentes, no ha consultado con los apus, no ha viajado a los lugares… ellos han preguntado por teléfono y nada más”, sostuvo Calampa.

No obstante, el funcionario reconoce que efectivamente algunos establecimientos han cerrado porque el personal de salud se ha contagiado con Covid-19, pero, ya se ha enviado el personal de reemplazo y actualmente este problema ya habría sido solucionado en un 85%, y se espera que hasta fines del presente mes estén solucionados al 100%.

Además, precisó que en relación a los establecimientos de salud dentro de la provincia de Alto Amazonas, hay mayores dificultades porque los puestos de salud permanecen cerrados debido a que sus infraestructuras continúan dañadas luego del terremoto que se registró en esta localidad, pero, detalla que están atendiendo en locales alternos. (R. Graicht)