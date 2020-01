Director de Red de Salud del Datem del Marañón debería ser destituido

No es posible que por haber ganado un concurso se sienta el Apu de la provincia y quiera hacer y deshacer con el presupuesto de salud.

Hace poco tiempo se publicó algunas presuntas irregularidades que estarían ocurriendo en la red de salud de Datem del Marañón, a cargo del médico Emerson García Díaz, empezando por los pagos hechos a su padre por algunos bienes entregados a esa Red.

El mencionado director llegó a Iquitos a tratar de aclarar algunos puntos en publicaciones pasadas, pero no convocó a quien había escrito la nota y tenía todos los documentos.

Como ahora tiene sobre los incrementos de sueldo que solicita para varios trabajadores, incluso para una muy cercana a él. Incrementos prohibidos en todo el Perú, según normas establecidas en Servir y el MEF. A lo que Emerson García hace caso omiso.

Ahora no podrá venir a Iquitos a decir que no autorizó el pago a favor de su padre y otros familiares, ya que se cuenta con los documentos pertinentes. Documentos que dejan absortos a más de uno, puesto que como si fuera el presidente del Perú, solicita aumento de miles de soles, sabiendo que está prohibido.

A ver. Está el memorándum 014-2020 del lunes 13 de enero de este mes. ¿Qué dice? Le envía a Dennis Rodríguez Guerra, asignación de funciones. Emerson dice que le asigna el área de imagen institucional. De la red de salud. Modalidad CAS. Sin ser periodista, sin cumplir requisitos.

Luego aparece el memorándum 1317 2019 para la psicóloga Deysi Diana Díaz Salcedo, según testimonio del pueblo, su familiar cercano (prima), le asigna funciones desde el 5 de diciembre de jefa de Recursos Humanos. De la red de salud. Luego viene el memo 015.2019 del 13 de enero donde coloca lo increíble:

“Por medio del presente, esta dirección autoriza el incremento Remunerativo a partir del mes de enero 2020 de los siguientes trabajadores:

-Tec. Cont. Jhon Denis Bardales Chumbe, por 4 mil soles.

-Denis Rodríguez Guerra por 2,700 soles (imagen).

-Psicóloga Deysi Diana Díaz Salcedo, por 4,500 soles.

Impresionante. Nadie, en la historia de Loreto ha hecho eso, menos en esta época de crisis grande. Nadie. Aumentos totalmente prohibidos, Servir, el MEF todos apuntan a cuestionar y sancionar sin alguna institución lo hace.

También está el memo 1338 donde el gran Apu o jefe, autoriza el incremento de 2 mil soles para el técnico Lady Pozo Días, 2,500 soles de incremento para Elizabeth Guillén Pari. Por atención a bienestar social.