Declaró actual secretario del Sitase-Putumayo.

Visiblemente mortificado se le notó al dirigente respecto a todo lo que viene pasando en esa alejada Ugel del Putumayo. Agregando que se ha quejado ante el director de educación Roberto Pinchi, y este le ha respondido que solo estarán hasta el día del pago.

“Entonces no entiendo, si es que va existir ese cambió hasta el día del pago, por qué el director de la Ugel del Putumayo les manda documento de ratificación a los funcionarios cuestionados”, expresó.

Indicó que luego de las denuncias públicas hechas por situaciones irregulares que ya investiga la fiscalía, después de la gestión de la directora Ana María Venturi, ingresó el nuevo director de la UGEL. “Antes que él ingrese a la provincia tuvimos una reunión con el director de la DREL y representantes del Sutep y Sitase, para que haya un cambio total de funcionarios.

Para que no quedara ningún funcionario involucrado en los actos conocidos a fin que la nueva gestión enrumbe un nuevo trabajo con nuevos funcionarios. Ahora resulta que el Sutep nos informa que el nuevo director de la Ugel está ratificando a los malos funcionarios.

Se ha dialogado con el director Roberto Pinchi, y él ha dicho que después del último pago se hará el cambio total; y entonces, por qué el director de la Ugel los está ratificando. Nosotros vamos a esperar hasta el día del pago y luego si continúa todo igual tomaremos una decisión porque ya estamos cansados de tener a esos malos funcionarios.

Creen que la Ugel es su “arca” privada para poder saquearla. Los dirigentes haremos un solo bloque para proteger a la Ugel/Putumayo. Otro tema que molesta es que no pagan la movilidad y una parte de los sueldos en el Putumayo. Han hecho un taller de capacitación con presupuesto y todo y no han pagado la movilidad a los maestros, eso no podemos permitir”, concluyó.