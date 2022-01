Mientras que EsSalud estaría pidiendo un “salvavidas” porque no estaría abastecido.



Ayer en la mañana se le vio presuroso al Biólogo Bruce Giu Marinho, por la dirección regional de salud. Preocupado en demasía por la cantidad de casos de la variante ómicron/covid que se vienen presentando en Iquitos. Por lo tanto, gente con síntomas en demasía están acudiendo al laboratorio de salud pública que él dirige.

“Estamos afinando algunos temas. Sí estamos muy preocupados porque hay mucha demanda de pruebas por el alza de casos en la ciudad. Hay que mencionar que Diresa está habilitando 10 puntos de atención temporal, los mismos que cuentan con todas las pruebas necesarias para el descarte” refirió el director del laboratorio de salud pública.

Mencionó que ayer Essalud no tenía pruebas de descarte, por lo que habría solicitado apoyo a Diresa. “No sé si ha hecho su adquisición, pero nos ha llegado un documento donde solicita que les apoyemos para hacer frente a esta tercera ola.

En Diresa sí se ha garantizado las pruebas de antígeno y las moleculares que ahora por la demanda están demorando un poco más de las 48 horas normales, pero trabajamos para acortar el tiempo. Acá no se discrimina a nadie, se hace la prueba a todo aquel que lo necesite ya sea de EsSalud, tenga o no tenga SIS” dio a conocer el director.