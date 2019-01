Algunos señalan que lo adquieren en el Putumayo donde no hay veda, cuando en realidad lo estarían trayendo de la frontera/bajo Amazonas.

Sobre el tema, incluso se viene pronunciando el presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del Putumyao.

Es de conocimiento público que la veda del paiche en la región se da entre octubre y febrero, la que prohíbe tajantemente que los pescadores saquen de los ríos al famoso pez. Salvo de la cuenca del Putumayo donde por el tema de creciente y vaciante, la veda recién arranca en el mes de junio.

Y como en otras zonas está altamente prohibido adquirir paiche, algunas personas lo que estarían haciendo es sacar de zonas restringidas, pero haciéndolos pasar como si fuera de paiche sacado de la cuenca del Putumayo.

Se pudo entrevistar a través del teléfono al presidente de la asociación de pescadores artesanales “Aspes-I” Woodroow Montoya Dávila, quien dio fe que conocía a los pescadores del Putumayo que supuestamente habían vendido el paiche. Agregando que varios están indignados porque incluso vendrían utilizando documentos de ellos que son dejados en la oficina que ve esos temas.

“No, no, pues. Ellos no han vendido nada. Cuando mandamos nuestro pescado a la oficina ahí quedan las copias quizá las estén mal utilizando. Acá varios pescadores están molestos, van a denunciar lo que viene pasando acá. Incluso Orlando Flores, ahorita está en Iquitos y ha dicho que va a ir a la oficina de la dirección de produce para colocar la denuncia de lo que está pasando con esas cosas”, opinó el presidente de la asociación de pescadores artesanales.

En efecto, existe la liquidación de compra de la empresa Multiservicios Real.Com de Karina Rengifo Soto, (Calle Trece -30-Belén Maynas), donde aparece el nombre del señor Orlando Flores Mozombite (calle Sta. Teresita s/n), con un monto de 403 kg de paiche seco salado, por lo que habrían cancelado 3,224 soles. Sin embargo, don Orlando, ahora anda por Iquitos buscando una explicación en la dirección de la producción porque él no habría vendido nada.

Luego aparece el nombre de la misma empresa, pero con el nombre de Alexis Dosantos López, a quien le habría comprado 228 kg de paiche a un monto de 1,821 soles. Otro monto para Alexis Dosantos López, por 431 kg de paiche a 3,448 soles. Otra supuestamente de Orlando Flores, por 386 kg a 3,088 soles.

Sigue Lline Cachique, 381 kg a 3,048 soles. Héctor Montoya Dávila, por 339 kg paiche a 2,712 soles. Luego aparece la empresa “Multiventas David” de Carlos Villacorta Aching (Ruc 10415208508), con dirección al 26 de noviembre de 2018 en Calle Manco Cápac 1128-Maynas. Liquidación de compra: 000028, en la que paga 3,020 soles por 40 sacos de paiche.

Siendo que el 21 de noviembre 2018 la misma empresa con el mismo Ruc, pero con dirección diferente: C.P Puerto Calle Putumayo s/n-Putumayo, habría cancelado a Alfonso Flores Inuma, la suma de 3,456 soles por 432 kg de paiche. El 22 de noviembre a Héctor Sánchez Chávez, por 372 kg de paiche, el monto de 2,976 soles. Otra para Alfonso Flores, por 313 kg de paiche 2,504 soles. Otra para Héctor Sánchez, quien vendió 270 kg a 2,160 soles. 8 soles el precio unitario.

Incluso se aprecia una constancia de verificación 076 de la Direpro, firmada por Delbert Guerra Ruiz, quien en realidad debería ser el primero en querer esclarecer dicha controversia, respecto a que los vendedores indiquen que han adquirido el alimento hídrico en la zona del Putumayo, donde no hay veda, y el presidente de la asociación de pescadores artesanales desmienta esa versión, por lo que incluso ahora está uno de los pescadores en Iquitos a fin que la dirección les explique qué está pasando.

Y no solo ello merece explicación, también algunos documentos de embarque firmados por Olinda Da Costa Lozano, procurador “Santa Rosa Perú”. En ese documento el capitan de la motonave “Manolo” dice: “anclado en este puerto para seguir viaje al puerto de Iquitos (Santa Rosa 06 dic. 2018) declaro haber recibido y cargado dentro de la embarcación bajo de cubierta y bien acondicionado de Multiservicios Real.com, los bultos…”. Entonces ¿subieron los bultos en Santa Rosa o en El Estrecho? “Multiventas David” también cuenta con el mismo documento.

Se hace necesaria más de una explicación puesto que para algunos, los paiches en realidad estarían siendo sacados de lugares que en estos instantes, hasta el 28 de febrero, se encuentran en veda.