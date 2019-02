Realizado en la plaza Francisco Bolognesi

Actividad será implementada en los centros educativos de Iquitos.

Con la finalidad de disminuir el efecto invernadero y el alto consumo energético del planeta, la dirección regional de Energía y Minas, del gobierno regional de Loreto, dirigida por el Dr. Ruller Cárdenas Puscán, junto a un equipo técnico de esa dependencia, ha iniciado una importante campaña de sensibilización sobre el uso eficiente de la energía eléctrica en la ciudad de Iquitos.

La actividad inicial se desarrolló el último fin de semana desde las 6 de la tarde en los espacios de la plaza Francisco Bolognesi, donde se contó con la participación de niños, jóvenes y adultos.

Entre las recomendaciones para reducir el consumo de energía eléctrica están: a) en cuanto a iluminación, utilizar focos ahorradores y apagar las luces que no se utilice; b) Refrigerado 200W (abrir la refrigeradora cuando sea necesario, regular el termostato); c) Licuadora 300W (una licuadora que trabaja con facilidad dura más y gasta menos); d) Plancha 1000W (planchar de día y no de noche).

En cuanto al consumo de equipos electrodomésticos (Televisor y Computadora) utilizar cuando sea necesario y desconectar el cable de energía del aparato eléctrico.

Al respecto, el director de Energía y Minas del Gobierno Regional de Loreto, anunció que la campaña del uso eficiente de la energía eléctrica se va a emplear como material educativo en las diferentes instituciones educativas de la ciudad de Iquitos Metropolitano y de zonas rurales.

La mencionada actividad continuará en los próximos días en 3 parques públicos: Plaza Abelardo Quiñones de San Juan, Plaza Sargento Lores del distrito de Iquitos y Plaza Miguel Grau de Punchana.