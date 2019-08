Dinero del Fideicomiso podría financiar obra del futuro Centro Cultural Municipal de Iquitos

Por años sigue el terreno baldío donde antes estuvo la Municipalidad de Maynas en la Plaza de Armas.

Todos los ciudadanos, turistas nacionales y extranjeros, preguntan sobre el porqué de la existencia de una infraestructura en malas condiciones ubicada en el corazón de la ciudad. Un terreno inoperativo, abandonado prácticamente en el que muchas veces inclusive se ha encontrado a personas adictas a estupefacientes.

Por años (desde la época del ex alcalde Abensur), el ministerio de cultura y la municipalidad de Maynas, jugaban al “gran bonetón”. Se echaban la responsabilidad uno a otro. Hoy a través del Arq. Rafael Donayre, sub director de la dirección regional de cultura/Loreto, se ha podido conocer el estado actual de esos terrenos baldíos,

“Ya existe un proyecto aprobado por el ministerio de cultura desde la época de la ex alcaldesa de Maynas. Un proyecto evaluado, analizado y aprobado para la ejecución de la obra del futuro Centro Cultural Municipal Iquitos.

Lo que falta para que se ejecute la obra, es buscar el financiamiento. La municipalidad tiene que hacer gestión para ver qué entidad tendría que financiarla. El proyecto a nivel de ideas fue impulsado a través de un concurso que promovió el Colegio de Arquitectos. La municipalidad lo perfeccionó para constituir lo que vendría a ser el proyecto final del centro cultural municipal.

La municipalidad tiene la responsabilidad como propietario del proyecto y del predio, de buscar el financiamiento adecuado para que se ejecute la obra. Se tiene entendido que incluso ya hay una ley que declaró de interés público, por lo que solo faltaría el financiamiento. En la municipalidad existe la oficina de Estudios y Proyectos que tendría que estar viendo el importante tema”, declaró Donayre.

Por su parte, la regidora Daniela Aréstegui mencionó que buscarían el financiamiento para la obra y que tal vez se podría impulsar a través del monto del Fideicomiso. Dinero entregado por el gobierno central en compensación al retiro del reintegro tributario.