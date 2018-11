Ana Ríos Martínez, jefa regional del INDECI

Se trata de alcaldes distritales que “no han rendido cuentas sobre gestión de riesgos en desastres este 2018”

Ana Ríos Martínez, jefa regional del INDECI – Loreto, está lamentando que diez municipios distritales de la región Loreto no han rendido balance de cuentas presupuestales sobre gestión de riesgos en desastres del presente año 2018, el mismo que consiste en constituir las plataformas de defensa civil y grupos de trabajos interinstitucional.

La funcionaria manifestó que a pesar que otorgaron orientación especializada reglamentaria hacia las alcaldías, actualmente los plazos han sobrepasado teniendo hasta finales de noviembre como última prórroga de rendición, caso contrario serán separados del proyecto del bicentenario 2019 – 2022.

Ríos Martínez, también indicó que la quincena del próximo mes de diciembre su entidad tendrá que reportar a la Presidencia del Consejo de Ministro – PCM, sobre el proceder de las municipalidades que no cumplieron.

Las entidades están distribuidas entre las provincias de Maynas, la jurisdicción de la provincia del Putumayo, de Datem del Marañon y de la provincia de Ucayali, siendo los afectados las nuevas autoridades proclamadas.

El Indeci exhorta a las nuevas autoridades electas que asuman el reto del conocimiento sobre identificar los actores, las alertas, las acciones rápidas y buena selección de sus funcionarios que ocuparán cargos dentro de las oficinas de Defensa Civil de las municipalidades, para que demuestren mucha gestión frente a las emergencias que requieran las diferentes comunidades de la región.

“Nos preocupa que existen diez municipalidades que no constituyeron sus espacios de plataforma que consiste en brindar un reporte de sus balance de cuentas sobre prevención, reparación, respuesta rápida en emergencias, rehabilitación, reconstrucción, estimación de riesgo y reducción de costo con riesgo”.

Si los diez alcaldes entre ellos Napo, Rosa Panduro, Nuevo Perú, Torres Causana, San Pablo, incumpliesen la última prórroga entonces el Estado les retira del proyecto del Bicentenario de la Independencia del Perú y las consecuencias sufrirían las nuevas autoridades ediles al no recibir presupuesto de gestión de riesgo sobre desastres”, puntualizó Ana Ríos Martínez.

(Diana López M.)