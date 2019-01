Mencionó el Apu Daniel Simón Camaranti, presidente del gobierno territorial autónomo de la nación Candoshi.

Ayer se le vio por el gobierno regional mortificado ya que mencionó haber llegado desde el día martes y no había podido dialogar con el nuevo gobernador regional de Loreto, para actualizar la agenda de su pueblo ubicado en el Pastaza.

“He venido a hacer gestiones referentes a los temas de educación, salud, territorio, declaratoria de emergencia del Lago Rimachi, cómo funciona la profesionalización de los maestros bilingües, etc.”, habló la autoridad indígena.

¿Se habla que disminuyeron los índices preocupantes de anemia, desnutrición y hepatitis B, cómo están allá?

-En el pueblo existen muchas enfermedades como la Hepatitis B, que ha sido noticia a nivel nacional. Hay mucho VIH, malaria; sigue siendo igual o peor. Estamos preocupados por eso. Yo estoy presente acá porque represento a dos distritos, Andoas y Pastaza.

Hubo muchas muertes, tienen fiebre alta las criaturas o los adultos y mueren, pero no van a hacer estudios. Dicen que han minimizado las enfermedades, pero no es así, siguen “empeorándose” más las personas. Desde el martes estoy acá y no nos atienden, el gerente de asuntos indígenas me quiere llevar a pasear y yo no he venido a pasear, sino a conversar con el gobernador.

Yo estoy acostumbrado a gestionar directamente con el presidente y su equipo técnico de profesionales que cada área contempla. El presidente ordena a los jefes de área y se firma un acta de acuerdo, así debe ser. Eso he venido a actualizar con el gobernador Elisbán Ochoa, pero no nos reciben pese a que he venido desde tan lejos, de la frontera.