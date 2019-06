Si estás leyendo estas líneas y conoces a un donante voluntario de sangre, dale un fuerte abrazo o mándale un WhatsApp, dile lo valioso que es para nuestra sociedad, recuérdale que quizás en la provincia más alejada de Loreto, existe una madre que gracias a la donación de sangre de un voluntario pudo dar a luz y hoy tener una familia, existe un joven que gracias a la donación de sangre de un voluntario pudo recuperarse de un accidente y hoy puede tener la oportunidad de volver a vivir, o existe un padre de familia que gracias a la donación de sangre de un voluntario tendrá la oportunidad de celebrar su día este domingo. Gracias donantes voluntarios de sangre de Loreto por ayudarnos a salvar vidas, agradecemos de sobremanera la actitud altruista y solidaria de cada uno de ustedes, sean siempre bendecidos en sus acciones y decisiones. Hoy en Loreto no solo contamos con donantes voluntarios de sangre, mejor que eso, hoy tenemos donantes fidelizados y repetitivos, si aún no has donado sangre, este es un buen día para convertirte en un héroe anónimo. Asimismo, es propicio agradecer al gobierno Regional de Loreto junto a la Dirección Regional de Salud, quienes tienen un compromiso serio con la Salud y gracias a ellos el Centro Hemodador Regional de Loreto sigue prestando un excelente servicio a los donantes voluntarios de sangre y una atención oportuna de Hemocomponentes a nuestros hospitales.

En la 58° Asamblea Mundial de la Salud, se instituyó en virtud de la resolución WHA 58.13 “El día mundial del donante de sangre”, como un acontecimiento anual que se celebraría el 14 de junio de cada año.

El tema de la campaña de este año es la donación de sangre y el acceso universal a las transfusiones de sangre segura, como elemento para lograr la cobertura sanitaria universal. Se adoptó a nivel mundial el lema «Sangre segura para todos» para sensibilizar sobre la necesidad universal de sangre segura en la prestación de atención de salud y la función esencial que desempeñan las donaciones voluntarias en la consecución del objetivo de la cobertura sanitaria universal. El tema tiene por objeto alentar vivamente a más personas en todo el mundo a convertirse en donantes y a hacer donaciones regulares, acciones que constituyan la piedra angular para crear una base sólida para establecer un suministro de sangre sostenible a nivel nacional que permita atender a las necesidades de transfusión de todos los pacientes.

El 2009, expertos en medicina de las transfusiones, instancias normativas y representantes no gubernamentales de 40 países formularon la declaración de Melbourne, en la que se establece la meta que todos los países deben lograr para el 2020, que la totalidad de su suministro de sangre sea de donantes voluntarios y no remunerados. Deben de saber que Loreto está en ese camino, el Centro Hemodador Regional de Loreto fue reconocido el 2018 en el 1er lugar de todos los Centros de hemoterapia y bancos de sangre tipo II, por lograr un 67.7% de Donación Voluntaria de Sangre, gracias al apoyo de múltiples instituciones públicas y privadas.

Recuerden que no solo se dona sangre cuando un familiar se encuentra hospitalizado y requiere ser transfundido, lo pueden hacer en cualquier momento que se sientan bien de salud y sobre todo que quieran regalarle a alguien la oportunidad de recuperarse y seguir viviendo.