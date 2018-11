Esta semana en el auditorio de la sede de la Corte Superior de Justicia de Loreto-CSJLO, se realizó un taller sobre el delito de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, que tuvo como expositor al juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lima, Dr. Segismundo Israel León Velasco.

El magistrado reconoció que todos estamos nuevos en este tema de ir comprendiendo e identificando este delito que no es nuevo, es muy antiguo, solo que por diversas razones, entre ellas la cultural no lo identificábamos como un delito, sino como algo normal que se da en la sociedad.

Una de estas manifestaciones culturalmente aceptable es el “trabajo doméstico” de menores y mujeres con condiciones determinadas que llevan a un supuesto que se puede configurar la trata de personas. “Por ejemplo hacerle trabajar durante muchas horas de trabajo, agotar todo su esfuerzo de trabajo, de lunes a domingo, no permitirles salir, entonces ya es un tema que está incurso en el delito de trata de personas”, precisó el juez superior de Lima.

Indicó que en el Perú recién se ha tipificado como delito a la trata de personas en el 2008 agregando más situaciones. Antes solamente se refería a un tema de traslado de personas para el tema de la prostitución. Es a partir del 2008 que se incluye en el Código Penal para reprimir el delito de trata de personas que abarca no solamente el tema de explotación sexual, sino también el tema de explotación laboral, de mendicidad, el tema de trasplante de órganos y otras circunstancias.

Entonces, efectivamente esto hace que todos los operadores de justicia seamos nuevos en el tema, prácticamente tenemos diez años y por ello, el magistrado Segismundo León dijo que lo importante es sensibilizar, verificar, dar mayores herramientas de capacitación a todos los operadores de justicia, para que de manera más especializada cada uno cumpla su rol.

Así, los efectivos policiales, la fiscalía y el Poder Judicial puedan combatir de manera más adecuada la trata de personas que es una realidad que estaba oculta y la ciudadanía debe darse cuenta que es un tema actual, está sucediendo de diversas modalidades.

Indicó que la trata de personas tiene su caldo de cultivo en circunstancias de vulnerabilidad. “Ahí donde hay escasas condiciones de sobresalir, de tener estudios, de tener una capacidad para poder laborar; en esas circunstancias y frente a la desesperación de las personas, se sirven los tratantes para captarlas, para trasladarlas y explotarlas… Lo que queremos como Estado peruano es que no haya trata de personas. Eso lo tratamos de evitar a través de las políticas públicas”. Las nuevas autoridades tienen un compromiso mayor.