Se pudo conocer los presuntos hechos ayer en la sesión ordinaria del consejo regional de Loreto.

A través de la exposición del Dr. Chaner Zumaeta, gerente regional de salud, quien mencionó que enviará un informe completo a la Contraloría de la república.



Varias aristas, tiene el problema de salud en Contamana. Una es los pagos indebidos que se ha venido dando al personal. Otra, que contrataron a personal sin el perfil correspondiente. Y lo más delicado, es que esa red de salud tiene una deuda de dos millones de soles a las aerolíneas que trasladan a pasajeros en estado grave. Aparte de la falta de combustible para la movilidad.

El Director Ejecutivo de la Red de Ucayali/Contamana es el MC. Henry Álex Lobato Delgado, quien también ha generado una abultada deuda con el pago indebido a varios servidores de ese centro de salud.

“Fuimos a Contamana con todo un equipo de profesionales y encontramos varias cosas. Se vieron pagos en planilla que no tienen fondos en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP). Son 25 funcionarios los que han contratado personal sin tener el aplicativo correspondiente. Hay una diferencia entre el contrato, el pago de planilla y el monto cobrado. Por ejemplo; en el contrato dice 1,700 soles, pero en planilla aparece 2,500 soles. Otros con 4 mil soles y les pagan en planilla 5 mil soles o 7 mil soles.

Ya contamos con el informe correspondiente que haré llegar no solo al consejo, sino también a la Contraloría de la República para que investigue y encuentre a los responsables de todo esto” expuso el Dr. Zumaeta Córdova, frente al consejo regional.

El consejero delegado, César Urquía (que representa a Contamana), expresó lo siguiente:

“No es posible que se esté pagando algo de 7 mil soles a gente que ni siquiera tiene el perfil. El director ha participado en política y ha venido dando contratos, me parece que a gente sin la experiencia necesaria. Una persona estuvo mal de salud en una comunidad, enviaron a una enfermera que le colocó una inyección y el paciente se puso peor.

Pero ahí no acabó el problema, a la hora de trasladarlo no se podía por la falta de movilidad y de combustible. Si es que por ahí no le brindaban apoyo, esa persona se moría, eso no puede ser. Deben rendir cuenta de todo lo que han administrado en esa red de salud” habló fuerte el consejero delegado.

Chaner Zumaeta, agregó: El director de Contamana cuenta con algunos procesos, pero está ahí gracias a una medida cautelar. Su vigencia concluye el 25 de noviembre de este año. Tienen una deuda de 2 millones de soles por traslados de pacientes sin justificación ante el SIS, una deuda arrastrada desde hace años. Estamos viendo algunas estrategias para ver cómo solucionar.

Si en estos momentos un paciente se pone mal en Contamana no podrá ser sacado de inmediato. Las aerolíneas han perdido la confianza en esa red de salud por la deuda acumulada. El SIS no les da el recurso porque en su momento no han sabido justificar esos traslados” clarificó el tema Zumaeta.