Con montos concernientes a los años 2048 y 2049.



Así lo dio a conocer la consejera Janet Reátegui, quien estuvo acompañando a la comisión del sector educación que viajó a Lima, junto a dos colegas Francisco López y José Valera. También estuvo presente la directora de educación Linda Angulo Bartra, para desarrollar una serie de gestiones ante los órganos competentes para empezar a solucionar de una vez, el pago de la deuda social.

“Se logró dialogar con dos comisiones del congreso, la de planificación y educación. La directora regional planteó cómo está sincerada la deuda de 740 millones de soles. Luego ya solo los consejeros, fuimos a una reunión con la PCM y se fijó agenda para que se vea el tema.

Igual sostuvimos una reunión con el congresista Jorge Morante, que está haciendo modificaciones y presentará un proyecto de Ley para que se pague la deuda social total con Fideicomiso de los años 2048 y 2049. Sería unos 3 meses de plazo para la aprobación y luego 9 meses del año 2022 para que se pueda destinar ese monto de acuerdo a la aprobación que tenga en el congreso” dijo la consejera Reátegui.

¿Se pagaría el total de la deuda social con plata del Fideicomiso?

-Bueno así está planteado en un proyecto de ley, en una iniciativa legislativa. Si aprueba el congreso la modificatoria se estaría pagando el próximo año.

A la fecha según la directora de educación, solo se han sincerado 740 millones de soles. Representa esto el 88% faltando aún por hacer un 12% de beneficiarios.

Lo que dice ahora el SUTEP es que la región amortice este año y eso es algo que el ejecutivo nos está negando. Dice que no hay saldos presupuestales, que no está destinado para este año etc.

¿No pudieron dialogar con el presidente del país?

-No pudimos hablar con el presidente por la renuncia de su secretario y asesores. Quedando una fecha probable para después y ahí le presentaremos las denuncias que tenemos. Como es lo que ocurre en las Ugeles de toda la región donde siempre hay déficit etc.

También quedamos para una fecha con la comisión de investigación del Congreso, a espera que nos llamen para hablar sobre las 26 denuncias interpuestas contra Fernando Meléndez Celis por el tema de los Núcleos Ejecutores, las que están en la fiscalía de la nación y no han avanzado nada.

No hay investigación, solo le hicieron llegar una notificación al consejero Francisco López, que fue quien interpuso las denuncias, pero nada más. El presidente de la comisión de investigación José Trujillo, también ya debería entregar las denuncias de Núcleos Ejecutores de la actual gestión.

De otro lado, la consejera mencionó que el presidente del Perú cuenta con un área de protocolo que es pésimo, que había personas pidiendo hablar con él desde hace 40 días. “No atienden como deberían, es un servicio pésimo” concluyó.