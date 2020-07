“Deuda social del 30% por preparación de clases debe pagarse a todos los maestros de la región”

Señaló el secretario del Sute/Loreto, Prof. Eleazar Pezo Mozombite.

Él y otros dirigentes del mencionado sindicato fueron recibidos por la comisión de desarrollo social del consejo regional de Loreto que preside la consejera Janet Reátegui Rivadeneyra.

“A la comisión se le envió un documento donde se informa sobre la amortización de la deuda social del 30% por preparación de clases con los saldos presupuestales y se incorpore en el PIA 2021 no menos del 5% como dice la Ley de presupuesto.

La comisión de desarrollo social se ha comprometido a impulsar el proyecto presentado para que con los saldos presupuestales se pueda pagar la deuda del 30% por preparación de clases. Y para que se pague a los maestros de toda la región, no puede ser que solo se pague en Maynas y a los de otras provincias no, eso no es aceptable.

Hay la disposición de la comisión, así como del director regional de educación, de viajar a las provincias a fin de sacar el resumen económico real, para que luego se puedan hacer los pagos correspondientes de manera justa”, declaró el dirigente.

¿Profesor y que reflexión en este marco del 199 Aniversario del Perú?

-Sin duda un año difícil por todo lo que estamos pasando en pandemia. Pero también un año de muchas oportunidades en que el magisterio se ha reinventado para seguir aportando en el desarrollo de la educación. Un compromiso asumido para seguir aportando con todos los conocimientos que tenemos a nivel de la región Loreto.

¿Salud y educación los más afectados en la crisis viral, aparte que siempre han estado debilitados o no?

-Por supuesto, así es. La región Loreto tiene su particularidad. Tenemos a grupos de maestros bilingües en provincias donde no ha llegado material didáctico en su idioma. La región hace años que está abandonada, las diferentes gestiones regionales poco o nada han invertido en la educación por lo que hay un 80% de instituciones que no tienen servicios básicos, no hay Internet, no tienen energía eléctrica, conectividad para hacer los trabajos.

El Manguaré, por ejemplo, en el Putumayo más captan las radios de Colombia que de Perú. Habría que hacer una gran inversión, el compromiso ahora debería ser que se atrevan a invertir como corresponde en el sector educación para mejorar la calidad de infraestructura, material educativo. Todos los niños de Loreto deben tener los mismos privilegios, no solo algunos de Iquitos.

Una de nuestras banderas de lucha es que el congreso ratifique en la segunda legislatura el 6% del PBI para educación, eso implica un montón de cosas por hacer. Invertir en infraestructura los 100 mil millones de soles que existe de déficit a nivel nacional.

Y contar con mejor tecnología en aulas digitales. Que todos los niños tengan acceso a una educación sostenida, estar a la altura de los países desarrollados, entonces recién se podrá hablar de mejores resultados educativos en todo el país.