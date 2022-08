Parece que durante los 4 años el consejero no ha ido al corazón de su provincia, ya que recién expone la realidad de ese centro de abastos.

A no ser que en los próximos días quieran sacar una licitación para ese objetivo.



Al escuchar al consejero Alan Rodríguez, en el marco de la primera sesión, su informe más parecía el de un regidor municipal, que el de un consejero regional.

Ya que al final de la presente gestión, cuando está por concluir y conociendo que existen varias obras hechas por administración directa que no caminan al ritmo deseado, habla que el mercado de Yurimaguas está lleno de basura y gallinazos, por lo que se debería ver la posibilidad de construir uno nuevo.

“Estuve en una reunión con el alcalde de Yurimaguas y la sociedad civil para tocar el tema de la actual situación del mercado de Yurimaguas. La ciudad más importante en Loreto, después de Iquitos. Se viene sufriendo un problema álgido como es el mercado que ha quedado en el centro de la ciudad.

Es posible que se reciba una sanción por el daño causado al medio ambiente. A las 12 del día hay mucha basura arrojada, los gallinazos están en el centro alimentándose. Como yurimaguino transmito el pedido de la sociedad, debemos impulsar un proyecto importante a través del gobierno regional para un mercado, como hace en otras provincias.

Una afectación grande y no es un problema de ahora sino de muchos años, transmito esto a ustedes consejeros porque el tema turístico a nivel de Yurimaguas también se ha visto oscurecido por el problema que estamos pasando hoy en día en la ciudad” cuenta Rodríguez Fasanando.

¿Y dónde ha estado viviendo todos estos años el consejero mencionado que recién al concluir la presente gestión sale a hablar del mercado? ¿O no existían antes los gallinazos con plumas por ahí?