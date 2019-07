Despilfarran dinero en adecuación de baños en área de planeamiento

De la dirección regional de salud, mientras el director se queja que no cuentan con dinero para pago de terceros.

La población no logra entender qué criterios existen al interior de la dirección regional de salud para ejecutar gastos inoficiosos y más bien, sospechosos en torno a una presunta sobrevaloración en el monto de ejecución.

No es dable que el área de planeamiento y presupuesto de DIRESA, ubicada en el segundo piso de un módulo en la sede del gobierno regional, haya designado 16 mil 411 soles, por dos baños muy pequeños y un espacio para lavarse las manos.

Mucho menos, cuando a menos de 100 metros existen dos hileras de baños para los trabajadores, una para varones y otra para mujeres. Sin embargo, la directora ejecutiva de planeamiento estratégico Salvith Del Águila Arbildo, se dio el lujo de presupuestar nuevos baños para exclusividad de ella y los pocos trabajadores que ahí laboran.

Según el Ing. Civil Carlos Andrés Bendezú Reyes, para la adecuación de los tres pequeñísimos baños (un metro de ancho por dos de largo), al interior de la oficina de planeamiento, se necesitaría lo siguiente:

-Obras provisionales, mortero simple, muros y tabiques, revoques y enlucidos, pisos, cielorrasos, puertas y ventanas, pintura, instalación de sanitarios, instalaciones eléctricas y otros.

Todo por 16 mil 411. 64 soles. En principio no se ha construido ningún muro porque los baños están pegados a las paredes de la oficina existente. Solo hay dos puertas contrachapadas de triplay, cielorrasos el existente, no hay ventanas por ningún lado. Dos tasas para el baño, que en la principal ferretería de Iquitos cada una no pasa de 300 soles. Y menos de 150 soles el único lavabo para lavarse las manos. El metro de mayólica moderna está a 25 soles. Todo el baño no está enchapado, solo pequeñas zonas que no les habrá demandado más de 10 a 15 metros de mayólica, exagerando.

Pequeñas instalaciones eléctricas como para iluminación de un cuarto, zanja para el desagüe conectado al principal y colocación de un tanque elevado para que de la bomba del Gorel se llene y haya líquido para el servicio. Impresionante, en 20 días se ganaron 16 mil soles.

¿Y QUIÉN FUE FAVORECIDO CON EL TRABAJITO?

Uno de los hombres más visibles de la campaña del actual gobernador de Loreto, Roque Rojas Pinedo, ex hombre fuerte de la Beneficencia Pública. Esto según el contrato de bienes y servicios 067-2019.

El contrato fue celebrado por la dirección administrativa de salud Loreto (Diresa) y el ahora empresario Roque Rojas Pinedo. ¿Quién solicitó el trabajito? La directora de planeamiento Salvith Del Águila, el 27 de marzo 2019 al director ejecutivo de administración Joiner Vásquez Egoavil. Además, le pidió al jefe de cooperación e inversiones Carlos Murrieta, que elabore términos de referencia.

Según los entendidos en ese tipo de adecuaciones, con remoción de tierra para el desagüe, el gasto no ha debido pasar de 6 mil soles. 10 mil soles menos de lo que ha pagado Diresa, mientras que algunos centros de salud al interior de la región Loreto no tienen baños grandes o chiquitos, ni siquiera paredes en buenas condiciones, están por caerse y la posta de “Paicheplaya” es una muestra contundente de lo que señalamos.

Además de constatarse una contradicción abrumadora con lo que acaba de declarar el director de salud Minaya León, que despedirá a 800 trabajadores locadores, porque no hay plata para pagarles y por qué están endeudados hasta el 100%.

400 MIL SOLES PARA EL HOSPITAL SANTA GEMA.

Lo que ameritaría una investigación, pues se conoce a través del memorándum 707-2019 firmado por el anterior director de salud Segundo Pinillos, enviado a Salvith Del Águila, solicitando realizar gestiones administrativas a fin de ejecutar trámites para la transferencia de la unidad ejecutora 400-870 salud Loreto, hacia la unidad 405-1407 hospital Santa Gema por 416,500 soles. Para el pago de personal locadores de abril 2019.

El pedido lo hizo el director del hospital Santa Gema, Andrés Álvarez, al ahora ex director de salud el pasado 15 de mayo. Y ya el 17 de mayo, sin consultar al pliego, como debió hacerse, ya le estaban dando a conocer al director del Santa Gema, la modificación presupuestal entre unidades ejecutoras. Una especie de crédito entre ambas ejecutoras.

¿Y por qué la jefa de planeamiento no cuestionó el pedido? Conociendo que la misma Diresa adolece de un déficit aproximado de 26 millones de soles, debido a que el Estado solo atendió su plan por 10 millones. En estos instantes se conocería qué desde mayo, la crisis se ha ahondado en esa dirección de salud.

¿Y cómo no va a ser ello si es que se hacen gastos frívolos, superfluos, inoficiosos como pequeños baños en un segundo piso para el área de planeamiento, cuando existen varios baños a menos de 100 metros? (L.M.H.L).